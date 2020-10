Kniviga frågor för politiker om företagande i direktsänd debatt

Det var några av de frågor som avhandlades på knappt en timme på måndagen när organisationerna Företagarna och Svenskt Näringsliv tillsammans med NA arrangerade en debatt i City Konferens Center i Örebro.

I panelen fanns riksdagsmän och andra politiker från alla åtta riksdagspartierna, och på plats fanns också representanter för ett 20-tal olika företag i vitt skilda branscher.

Och så här svarade politikerna:

Vad har regeringen gjort rätt respektive fel i hanteringen av coronakrisen?

Elisabeth Svantesson (M): Det var rätt att sätta in snabba åtgärder, och att ha en bra dialog med alla partier. Mindre bra är att det har tagit lång tid innan vissa stöd till näringslivet har komit i gång.

Johan Persson (L): De snabba åtgärderna var bra. Mindre bra är att människor fick betalt för att vara lediga, det gav upphov till illojal konkurrens från de som fuskade och utnyttjade systemet. Man måste ställa krav på kompetensutveckling för att ge stöd.

Camilla Hansen (MP): Det var bra att vi fick i gång åtgärder snabbt, men sedan måste man inse att en del åtgärder tar tid att genomföra.

Hens Eklind (KD): De snabba åtgärderna var bra, men en del stöd har tagit nära sex månader att få igång.

Martha Wicklund (V): Det var rätt att vi inte gjorde som många andra och genomförde en total nedstängning av landet. Ett fel som har visat sig är att omsorgen inte var rustad för krisen på grund av nedskärningar som har gjorts tidigare.

Helena Wilhelmsson (C): Det har funnitsw en bra och konstruktiv anda, men testningen har kommit i gång för sent och den har varit ostrukturerad.

Densi Begic (S): Det var rätt att lyssna på Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter, och inte genomföra en total nedstängning. Mindre bra är att det finns stödåtgärder som inte har träfat rätt. En del verksamheter som har drabbats hårt har inte fått stöd.

Tobias Andersson (SD): De snabba åtgärderna för att kunna permittera var bra, men behöver justeras. Mindre bra är att vi har fått driva på för omställningssstöd, de har inte nått ut än.

Nästa punkt handlade om arbetslösheten, som enligt prognoser kan öka till nära tio procent i spåren av coronakrisen.

Två av de inbjudna företagarna fick inleda med att tala om vad de tycker att regeringen borde göra för att motverka detta.

Rosmarie Lundqvist från vårdföretaget Sundhetsbolaget i Nora: Förläng sänkningen av arbetsgivaravgiften, och inför ett sytem som gör det billigare för små företag att göra sina första anställningar.

Johan Millgårdh från Millcon i Kvarntorp, som är leverantör till pappersindustrin: Vi kunde anställa i våras och gick från 30 till 41 anställda. Det vågade vi göra på grund av de sänkta arbetsgivaravgifterna. Ett system med "trappsteg" i arbetsgivaravgiften som gör det billigare för små företag att göra sin första anställningar vore en fördel. Och sjuklönerna slog hårt när det blev krav på att stanna hemma vid minsta symptom. Lättnaderna i sjuklönekostnaden kom för sent.

Och så här reagerade politkerna på inspelen från de två företagarna:

Elisabeth Svantesson (M): Vi har drivit på för att ta bort arbetsgivaravgifterna. Nu gäller det att rikta stöden rätt.

Camilla Hansen (MP): Det är ett bra förslag att sänka arbetsgivaravgifter, men inte att ta bort dem. Det är också svårt att dra gränsen för vad som är ett litet företag (som ska få lättnader), ska gränsen gå vid 5 eller 50 anställda?

Hans Eklind (KD): Vi säger ja till sänkta arbetsgivaravgifter och att staten tar över sjuklöneansvar tills det finns ett vaccin.

Johan Pehrson (L): Vi vill se sänkta arbetsgivaravgifter generellt i stället för att hålla på och dutta här och där. Staten bör bära ansvaret för sjuklönerna så länge som pandemin pågår.

Denis Begic (S): Vi behöver absolut hjälpa till i nuläget genom sänkta arbetsgivaravgifter och det är bra att staten har tagit över sjuklönekostnaderna.

Martha Wicklund (V): Det är dyrt att sänka arbetsgivaravgifterna. Det är viktigare att satsa på utbildning, och då var det fel att slå sönder Arbetsförmedlingen. Staten bör ta ansvar för sjuklönekostnaderna för små företag.

Tobias Andersson (SD): Det känns som om vi hade skrivit manus till det som företagarna säger om arbetsgivarna. Vi vill att staten tar ansvaret för sjuklönerna under hela 2021.

Helena Vilhelmsson (C): Sänkta arbetsgivaravgifter för unga är en bra väg in på arbetsmarknaden. Och under pandemin vore det orimligt om inte staten tar över sjuklönekostnaderna.

Den sista punkten på debatten handlade om hur brottslighet påverkar företagen.

I en undersökning uppger 27 procent av företagen att de påverkas av brott.

Den konkreta frågan till debattdeltagarna var vad de hade att säga till en företagare i ett utsatt område som fått sin försäkring uppsagd på grund av för många inbrott.

Elisabeth Svantesson (M): Vi vill se fler övervakningskameror, fler ordningsvakter, fler poliser som jobbar ute och att staten tar ansvar för ungdomar som hamnar i kriminalitet.

Johan Pehrsson: Vi vill dessutom kunna ge personer tillträdesförbud i exempelvis butiker. Det är ingen mänsklig rättighet att få vistas på den plats där man har begått brott.

Martha Wicklund (V): Fler poliser är en enkel lösning, men vill vi ha en verklig förändring krävs både förebyggande arbete och rehabilitering. Polisen efterlyser ju fler insatser i skolan och från socialtjänsten.

Helena Vilhelmsson (C): Olika myndigheter behöver ta ett samlat ansvar. Det har hjälpt tidigare i områden som har varit utsatta.

Hans Eklind (KD): Viktigast är att se till att unga inte blir kriminella, och att de som har varit det inte ska återfalla i kriminalitet. Det finns siffror på att stölder kostar sex miljarder om året.

Tobias Andersson (SD): I en undersökning från Svenskt Närignsliv trodde bara en procent av företagen att kriminaliteten skulle minska. Unga brottslingar ska lagföras, och man ska inte ha straffrabatter för unga förbrytare.

Denis Begic (S): Jag vill se en möjlighet till tillträdesförbud. Och myndigheterna måste samarbeta.

Ovanstående är ett urval och sammanfattning av de frågor som togs upp under debatten. Hela debatten filmades och kan ses på na.se