Knivigt läge för Black Knights när hela säsongen flyttas till hösten: "Vi kan inte bara skicka hem dem"

Den svenska högsta serien i amerikansk fotboll är bara fyra lag stark. Örebro, Uppsala, Stockholm och Karlstad har lag i superserien. Och säsongen skulle ha varit avslutad i juli, alltså innan den nu ens i bästa fall kan börja.

– Om vi ska spela i höst så innebär det att en rad problem måste lösas. Vi har utländska spelare och coacher på plats redan, och de har uppehållstillstånd som måste förlängas. Ska vi spela till hösten så blir det dyrare, eftersom det blir en längre period att betala löner. Men det är saker som vi måste lösa, säger Micael Jönsson.

Black Knights har en amerikansk coach, Tim Speckman, en amerikansk quarterback, Jake Sisson, och en spelare från Schweiz, Alan Orsetti, på plats i Örebro.

– För det första är det så att om vi ska genomföra ett seriespel på riktigt så behöver vi de här killarna. För det andra vore det inte rimligt att skicka hem dem i det läge som råder, och det kommer vi inte att göra. Jake Sisson kommer från staten New York, den värst utsatta i hela världen just nu, och han vill av förståeliga skäl inte hem just nu.

Black Knights var i ett tidigare skede motståndare till att flytta fram seriespelet till hösten. Men nu har förbundet tagit beslutet, och klubben rättar in sig i ledet.

– I grunden så vill ju alla spela, så också vi. Men det är bekymmersamt. Vi måste se till att lösa saker så att vi på ett ansvarsfullt sätt – gentemot spelare, ledare och vår förening – kan göra det. Det kommer att medföra att det blir en dyrare säsong än vi räknat med. Inga fantasisummor, men för oss är det mycket pengar.

Och att gå ut och söka ökat stöd hos sponsorer är inte lätt.

– Nej, många företag har ju fullt upp nu med att klara den egna verksamheten. Men vi måste hitta lösningar på något sätt. Det är en komplicerad situation på fler sätt, men vi är inställda på att komma till från den 15 augusti, förutsatt att det är möjligt då, förstås.

Black Knights, såväl dam- som herrlaget, tränar som vanligt hittills.

– Vi följer givetvis folkhälsomyndighetens rekommendationer efter bästa förmåga. Vi anpassar träningen efter vad som är möjligt. Samtidigt ser vi det som oerhört viktigt socialt att hålla ihop gruppen, när många är permitterade eller inte har skola att gå till. Då blir det så mycket viktigare att ha ett sammanhang att hålla sig till. Alla kan inte ligga hemma och kolla Netflix.

Förbundets beslut innebär att all verksamhet i amerikansk fotboll i Sverige ställs in fram till den 15 augusti.