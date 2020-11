Knivskarp konkurrens på forwardssidan inför återstarten – två spelare måste petas: ”Inga lätta beslut”

Efter nio dagar utan match ställs Örebro Hockey mot Växjö på bortaplan under tisdagen. Under söndagen återupptog man träningen efter några dagars vila och under måndagen förberedde man sig ytterligare inför återstarten.

– För det första är det kul att det drar igång igen, så är det alltid när man har vilat några dagar. Förutsättningarna är lite speciella med allt som händer runtomkring hockeyn, men vi fokuserar på det vi ska göra på isen, säger Örebrotränaren Niklas Eriksson.

Är det enkelt att hålla fokus på ishockey hela tiden?

– Det har blivit ganska mycket fokus på coronaläget, men jag tycker ändå att vi försökt hålla en bra nivå på allting, både vad det gäller att följa de föreskrifter vi ska följa, men även att vi inte bara har pratat corona, utan hockey också. När vi är här ska vi prata vårt jobb, så det har varit bra.

Till matchen mot Växjö har Örebro i stort sett ett ordinarie lag tillgängligt. På backsidan saknas alltjämt skadade duon Nick Ebert och Lukas Pilö, men efter att Rodrigo Abols avtjänat sin avstängning är nu alla 14 forwards tillgängliga. Därmed måste en petas ur matchtruppen och en sättas upp som extraforward och det har inte hänt sedan säsongsöppningen, eftersom man sedan drabbats av några skador och avstängningar.

– Det är inte enkelt att ta ut laget. Det gäller att hålla igång alla och de som inte får speltid måste hålla igång fysiskt så att de får samma belastning. Sen måste man hela tiden ha en dialog med gruppen. Erfarenheten säger att vi kommer att behöva alla sett över hela säsongen, men det är inga lätta beslut för oss tränare.

En som dock saknades på måndagsträningen var Gustav Backström. 25-åringen gjorde landslagsdebut under förra veckan och var då tvungen att ta ett coronatest innan han får ansluta till laget.

– Han får svaret i dag (måndag), så förhoppningsvis är han negativ och då räknar vi med att han spelar.

Vad tycker du om hans spel i Tre Kronor?

– Jag tycker att han gjorde det mycket bra. Det var roligt att se Gustav och jag tycker att han spelade på sina styrkor. I matchen mot ryssarna fick han mycket förtroende också och fick spela tre mot tre på slutet. Han gjorde en bra debut i Tre Kronor tycker jag.

Växjö har tagit poäng i fem raka matcher och även vunnit sina tre senaste hemmamatcher. Men även Örebro kommer från en bra period med tre segrar på de fyra senaste matcherna.

– Jag tycker att vi ska fortsätta på det vi var innan breaket, hela den veckan var bra. Efter Färjestadsmatchen har det varit stabilt. Vi ska inte ändra på så mycket, utan spela med mycket fart och energi. Sen kanske vi behöver vara lite noggrannare med pucken och behålla den mer. Jag skulle vilja att vi kontrollerar spelet lite mer än vad vi gjort så här långt i serien.

Är det något speciellt som krävs för att varva upp igen direkt efter ett uppehåll?

– Ja, det tycker jag. En tanke med det hela är ju att man mentalt vilar och går ner i varv under vilodagarna. Nu har vi försökt köra igång här igen under två dagar och det gäller att alla är på tå när pucken släpps. Växjö har varit starka, så jag tycker det är en bra värdemätare för oss.