Kollanen nära drömmål – när Kif Örebro slog tabelljumbon på hemmaplan: ”Nästa gång sitter den”

Kif Örebro hade flera målchanser att ta ledningen i hemmamatchen mot tabelljumbon Växjö. Men det dröjde till den 62:a minuten när Heidi Kollanen slog en hörna och Karin Lundin kunde nicka 1–0 vid den bortre stolpen. Kif höll även nollan matchen igenom och Lundins mål blev matchens ända.

– Jag tyckte att vi var det bättre laget och hade många målchanser. Vi borde ha säkrat den här matchen redan i första halvlek med minst ett mål. Men vi fick in ett mål tillslut och lyckades hålla nollan så det är ett bra resultat, säger Heidi Kollanen efter matchen.

Kollanen själv var skottglad i stora delar av matchen och hade redan i den första halvleken fyra avslut på mål. Och direkt i den andra halvleken blev hon serverad ett inlägg av Cali Farquharsson men hann inte riktigt upp bollen och styrde den utanför målet.

– Jag tyckte att jag hade bra position när jag sköt, jag kom till bra lägen att testa i alla fall. Men mina skott idag var inte dom bästa idag. Men deras försvarare var duktiga också och det blev några tuffa dueller där uppe. Vi hade många bra attacker hela matchen men avsluten saknades kanske lite.

Men det var i den 83:e minuten som Kollanen höll på att slå in ett drömmål. Drygt 25 meter från målet slog hon en frispark som gick över Katlynn Fraine och träffade klockrent i ribban. Bollen studsade ner på Farquharsons som inte han reagera och styrde bollen i stolpen.

– När jag gick till bollen och skulle skjuta skrek jag till Elli (Pikkujämsä) på finska att hon skulle vara beredd på att göra mål på returen. Det var ett bra försök men nästa gång sitter den.

Trots att Kollanen gick mållös från matchen hade hon ett stort leende när hon intervjuades. Men önskar ändå att nått av skotten hade blivit lite mer lyckat.

– Jag är nöjd med vinsten idag, att vi lyckades hålla nollan hela matchen. Lite missnöjd med att jag inte hade min bästa match idag och inte riktigt lyckades med avsluten. Men Karin räddade upp det.

Kif Örebro–Växjö DFF 1–0 (0–0)

Mål: 1–0 (62) Karin Lundin

Varningar, Kif: – Växjö: –

Domare: Sara Wiinikka

Publik: –

Kif Örebro

Mimmi Paulsson-Febo – Elli Pikkujämsä, Emma Östlund, Maja Regnås (ut 79)– Sara Lilja-Vidlund (ut 79), Nellie Lilja, Freja Olofsson (ut 66), Nathalie Hoff Persson – Heidi Kollanen, Karin Lundin, Cali Farguharsson (ut 92)

Ersättare: Moa Öhman (mv-res), Frida Abrahamsson (in 79), Frida Skogman (in 79), Ellen Karlsson (in 66), Elin Bengtsson, Emilia Pelgander, Cajsa Åkerberg (in 92),

Växjö

Katlynn Fraine – Emilie Henriksen, Maria Møller Thomsen, Jennie Nordin, Nellie Karlsson – Elin Nilsson, Emmi Alanen, Alexandra Jonasson, Ria Noora Minerva Öling – Signe Holt Andersen, Amanda Johnsson Haahr

Ersättare: Vera Varis (mv-res), Elma Smajic, Hilda Gahnsby Dahl, Agnes Jelander, Tyra Håkansson, Hannah Löfmark, Mimmi Strömgren