Kollektivtrafiken är ingen laglös plats

När den allmänna ordningen i samhället hotas behöver det offentliga sätta in åtgärder för att råda bot på stök och otrygghet, inte anpassa sig till den.

Vi har under senaste året fått uppleva en rad problematik inom regionens kollektivtrafik. Mest uppmärksammat var nog när SJ varnade för att de övervägde att sluta stanna på stationen i Kumla. Det var helt enkelt en för stor säkerhetsrisk för både personal och resenärer. Lyckligtvis vaknade kommunen tillslut och satte in ordningsvakter, något Liberalerna drivit men som Kumlas styrande tidigare varit skeptiska till.

Det är inte bara tågen förbi Kumla som varit drabbade, utan även norra länsdelen har haft sin beskärda del av hot och våld under både resa och i anslutning till stationer. Bland annat kunde vi höra i P4 i mars hur en biljettkontrollant fick motta slag från en resenär som vägrade visa sin biljett på sträckan mellan Frövi och Lindesberg. Där kunde polisen gripa mannen på stationen, men det är inte alltid så är fallet.

Betalar du inte din biljett begår du ett brott och ska bemötas med vad rättsordningen föreskriver.

Senast förra veckan bestämde Region Örebro län att ställa in alla turer med busslinje 383 i Lindesberg. Anledningen är att ”fuskåkare” har skapat problem och otrygghet i flera år. Bussturen skulle ha ett uppehåll under sommaren, men att ställa in turen tidigare än planerat är inget annat än ett misslyckande för samhället. Även om skola och kommun har försökt att prata med de elever som åker med den aktuella bussen är det lönlöst om det inte blir några konsekvenser för de som inte sköter sig.

Från Liberalernas håll vill vi vara mycket tydliga. Betalar du inte din biljett begår du ett brott och ska bemötas med vad rättsordningen föreskriver. Att inte betala för en bussbiljett är ett bedrägeribrott där en tjänst har erhållits utan att man betalt för sig. När vi benämner det som ”fusk” avdramatiserar vi allvaret i situationen. Ett brott är ett brott och det är nog ingen som skulle kalla ett snatteri för att ha fuskat i kassan.

För vare sig du åker buss eller tåg i länet ska du vara säker på att din resa kommer vara trygg.

Att stök från resenärer skulle leda till att en busslinje i centrala Örebro dras in är troligen är inget som skulle ske. Tvärtom har Regionen när busstrafiken varit just stökig i Örebro kommun så sent som 2018 satt in ordningsvakter för att säkerställa resenärernas trygghet och skapa ordning i kollektivtrafiken. Varför man nu inte gör samma sak med busslinjerna utanför länets centralort är svårt att förstå. Kanske är det helt enkelt bara lättare för den Socialdemokratiska ledningen att dra ner på den offentliga servicen i mindre kommuner och på glesbygden när problem dyker upp än att faktiskt åtgärda dem.

Det allmänna får aldrig kapitulera för de som utmanar samhällets grundläggande ordning och trygghet, särskilt inte inom de verksamheter som det offentliga ansvarar för att tillhandahålla. När stök uppstår i kollektivtrafiken ska regionen sätta in ordningsvakter för att säkra situationen för både personal och resenärer. För vare sig du åker buss eller tåg i länet ska du vara säker på att din resa kommer vara trygg. De som inte delar den ambitionen har inget i kollektivtrafiken att göra.

Willhelm Sundman (L)

oppositionsråd, Region Örebro län

Fredrik Askhem (L)

ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län