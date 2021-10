Kolonialismen trasade sönder hennes fredsälskande nation: ”Det finns inga andra chanser för afrikaner”

Fakta: Tsitsi Dangarembga

Född: 1959

Familj: Tre barn, som studerar på universitet utanför Zimbabwe.

Bor: Harare, Zimbabwe

Aktuell: Med boken "En kropp att sörja". Medverkar också i ett förinspelat samtal på Bokmässan i Göteborg.

Bakgrund: Författare, filmskapare och människorättsaktivist, som bland annat har utbildat sig till psykolog i Harare och filmskapare i Berlin, där hon bodde i elva år. Debuterade 1988 med "Rotlös" som gavs ut i London efter att ha refuserats i Zimbabwe. Boken följdes av "The book of not" (2006) och "En kropp att sörja" (2018), som blev finalist till Bookerpriset. Hon har också skrivit flera pjäser, spelat in dokumentärer och startat en filmfestival.

Läser: "Mycket faktaböcker nu. Det ges ut mycket om det område som jag är intresserad av, svart och afrikansk erfarenhet och svart, kolonial erfarenhet. Det berikar mitt intellektuella liv, precis som när jag brukade läsa om feminism när jag var ung. Jag har just läst klart Kanye Andrews 'The new age of empire'."

Litterära förebilder: "Toni Morrison så klart. Hon var grundläggande. Och hon arbetar också med språket, det inspirerade mig verkligen. Att läsa Toni Morrison var en befrielse och hon skrev också om svåra saker."

Om att vara författare i Zimbabwe: "Regeringen hanterar alla aspekter av livet, inklusive konsten. Så för dem som vill arbeta oberoende är det väldigt svårt att få finansiering."