Kommunalråd ryckte in som volontärer hos Erikshjälpen: ”Gäller att bestämma sig för vad man ska göra med tiden”

Erikshjälpens volontärer är äldre och måste hålla sig hemma på grund av coronapandemin. Samtidigt ställs det ena mötet efter det andra in för Örebros politiker, av samma anledning. Då tyckte tre kommunalråd in som volontärer.

– När många politiska möten ställs in gäller det att bestämma sig för vad man ska göra med den tiden, säger Kenneth Handberg (S), kommunstyrelsens ordförande.