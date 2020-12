Kommunalrådet om stödet till idrotten – har Örebro gjort nog under pandemin? ”Definitivt gjort vad vi kunnat”

Hyresrabatter och extrastöd som kostat örebroarna 7,7 miljoner kronor.

Det är Örebro kommuns bidrag till idrotten under coronapandemin, efter att nya miljoner delades ut under fredagen.

Är det för mycket? Eller är det inte nog?

– Vi har definitivt gjort vad vi kunnat. Det fanns ingen budgetpost för oförutsedda utgifter till idrotten när vi gick in i året, säger kommunstyrelsens ordförande Kenneth Handberg (S).