Kommunalrådet: Vi har tittat på lösningar – men flera måste vara överens: ”Det är inte direkt i närtid”

En gång- och cykelbana från Mosås till Örebro centrum finns med i kommunens strategiska arbete, berättar Ullis Sandberg, ordförande i programnämnd samhällsbyggnad. Men det är ingen enkel sak att lösa.

– Vi har tittat på olika lösningar, men de är inte direkt i närtid. För det är en lång sträcka med många olika väghållare, vilket gör att det är ganska komplicerat. Det är statliga, enskilda och kommunal väghållare, säger hon, och fortsätter:

– Vi har papper på hur det här skulle kunna göras, men det är inte finansierat av alla parter i länstransportplanen.

Hur intensivt jobbar ni med frågan?

– Vi lyfter in det här bland de cykelstråk som vi tycker borde in i länstransportplanen. Vi jobbar systematisk med den, och vi har ett antal objekt som vi för in. Att vi har tittat på den här sträckan är ett sätt att visa att det skulle behövas göra något. Men vi vet att det inte är de snabbaste processerna.

Hon försäkrar att de verkligen jobbar strategiskt hela tiden för att separera oskyddade trafikanter.

– Jag skulle säga att vi har kommit väldigt långt, även om det är mycket som saknas, där det är sträckor där som vi inte är väghållare för.