Kommunen går plus 20 miljoner – i corona-tider: ”God täckning”

Från ett blygsamt resultat 2019 på runt 200 000 kronor visar Hällefors kommuns bokslut för 2020 på betydligt bättre siffror, en ökning med drygt 19 miljoner kronor.

– Jag är nöjd. Kommunen har klarat alla finansiella målsättningar, säger Jessica Jansson men framhåller vikten av att jobba långsiktigt.

Bokslutet för 2020 presenterar ett plus på 20,1 miljoner kronor. Förklaringen är extra riktade bidrag samt ersättning för sjuklöner från staten med anledning av covid 19 och pandemin som präglat året.

Kommunstyrelsens ordförande Annalena Järnberg (S) är också nöjd.

– Bra för framtiden. Vi har fått god täckning utifrån corona-situationen. Men pandemin fortsätter. Hur fortsatt stöd ser ut vet vi inte, då är det bra att ha lite i ladorna, säger Järnberg.

Ytterligare en förklaring till det goda ekonomiska resultatet är de låga räntekostnaderna. Kommunens finanskonto är 2,5 miljoner högre än budgeterat.

– Kommunen kan ha goda eller sämre år. Vi har under många många år jobbat med soliditeten (hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital), som visar vilken finansiell styrka kommunen har. Det har varit lyckosamt, säger Jessica Jansson.

Från att för runt tio år sedan legat på minussidan uppgick kommunens soliditet till 7,1 procent vid årsskiftet 2020-21. En förbättring på 49,8 procentenheter.

Några små orosmoln finns på kommunens ekonomiska himmel. Mycket små påpekar ekonomichefen, men kommunstyrelsen visar ett underskott på totalt 1,9 miljoner kronor.

– Procentuellt mycket lite om vi ser till kommunstyrelsens totala budget på mer än 300 miljoner kronor. Då kan den minusposten ses som plus minus noll, säger Jessica Jansson.

Förklaringen är ökade kostnader för vårdplaceringar samt ekonomiskt bistånd. Hemtjänsten har också haft ökad vårdtygnd som krävt dubbelbemanning och därmed kostat mer än beräknat.

– Osäkerhetsfaktorer vi alltid har och andra kan tillkomma. Fjolåret var också speciellt med tanke på pandemin, säger Jessica Jansson.

En rad olika riktade statliga bidrag kan alltid sökas, men det är omöjligt att veta vad kommunen i slutänden tilldelas. I år har corona satt sin prägel även på bidragen.

– De ekonomiska förutsättningarna har med åren blivit mycket svårare. Ovissheten är större och det gäller alltid att ha koll på vilka statsbidrag kommunen kan söka, säger Jessica Jansson.

Både ekonomichefen och Annalena Järnberg pratar om en ekonomisk stabilitet som ger trygghet. Men även om goda förutsättningar byggts upp finns framtida utmaningar säger Järnberg.

– Jag är inte orolig, men vi måste vara medvetna om behovet av arbetskraft i framtiden och vikten av att få ner arbetslösheten. Vi har att göra.

Tidigare bokslut

Hällefors kommuns resultat de senaste sex åren: År 2014: Plus 1,9 miljoner kronor; 2015: Plus 13,5 miljoner; 2016: Plus 32,4 miljoner; 2017: Plus 15,7 miljoner; 2018: Plus 18,1 miljoner; 2019: Plus 200 000 kronor.