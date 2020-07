Kommunen utsatt för cyberattack – it-chefen ser allvarligt på situationen: ”Vi utnyttjas som mellanhänder”

P4 Örebro var först med att rapportera om att Hallsbergs kommun utsatts för en cyberattack. Konsekvensen blev att kommunens mejlsystem delvis slogs ut.

När NA pratar med Marcus Cederberg, it-chef för Sydnärke, berättar han att problemen dök upp för några veckor sedan.

– Just nu har vi läget under kontroll, men vi har under den senaste tiden haft problem med phising attacker. Det är ett globalt fenomen där kriminella aktörer skickar ut verklighetstrogna mejl där personen uppmanas att klicka på en länk. Gör man det kapas kontot och då kan de nå i princip vem som helst i världen på väldigt kort tid, säger Cederberg.

Hur snabbt upptäckte ni det?

– Vi märkte det relativt omgående i säkerhetssystemet. Det gör att vi stänger ner konto för att hindra spridningen.

Hur många anställda drabbades?

– Jag vill inte gå in på exakt hur många det handlar om, men det räcker med ett fåtal för att vi ska bli svartlistade, säger it-chefen och utvecklar:

– De flesta företag och organisationer som levererar internet har egna system och samarbeten med svartlistningar. Då känner det av om det kommer mycket spam från vissa domäner, som "hallsberg.se". Då stänger de av så man inte kan mejla från de adresserna till andra med exempelvis "live.se" eller "hotmail.com". De har fortfarande kunnat mejla internt inom kommunen, men det har varit svårigheter att nå visa utomstående domäner.

Även om Cederberg nu uppger att de har kontroll på situationen tar de inte lätt på händelsen den kommande tiden. Snarare tvärtom.

– Det är allvarligt för oss internt att utnyttjas som mellanhänder för att sprida information av kriminell karaktär, så vi tar det här på största allvar.

När räknar ni med att vara helt kvitt problemen?

– Det är svårt att säga. Det tog tio dagar från att vi var som värst drabbade till att det lugnade ner sig. Men det tar tid med tekniska åtgärder. Släcks en brand kan det uppstå en ny. Just nu är läget under kontroll och vi är inte svartlistade, men det kan såklart blossa upp igen.