Komtek on the road satsar extra på integration i sommar: ”Vi vill försöka nå ut till så många som möjligt”

I vanlig ordning anordnar den kommunal teknikskolan, Komtek Örebro sitt sommar evenemang, Komtek on the road. Där representanter från Komtek åker ut till olika platser runt om Örebro under sommarmånaderna. Där erbjuds sedan en rad olika gratisaktiviteter som främst riktar sig mot teknikintresserade barn och unga mellan sex och 15 år.

– I år är vi på fjorton olika platser som valts ut för att vi ska kunna möta en så stor demografi som möjligt, säger Martin Hultgren, handledare på Komtek Örebro.

För att ge alla platser lika mycket tid har Komtek on the road ett veckoschema och är på tre olika platser varje vardag, förutom fredagar då de endast är på två. De jobbar även ständigt med att främja integrationen och i år har de fått extra stöd för att hjälpa till med det arbetet.

– Vi satsar extra hårt på integrationsaspekten i vårat arbete i år. Vi vill vara en plats dit alla kan komma oavsett bakgrund och få göra något roligt eller bara hänga och ha det skönt, säger Martin Hultman.

På varje plats erbjuds ett flertal aktiviteter som besökarna får pröva på helt gratis, så som sportaktiviteter och byggprojekt. Enligt Martin Hultgren är några återkommande aktiviteter att göra armband och bygga pappersflygplan.

– De två aktiviteterna är väl våra klassiker. Men varje dag försöker vi hitta på nya grejer att göra, så att det ska finnas anledning att komma tillbaka. Vi försöker även se till att de som inte är särskilt teknikintresserade ska kunna komma hit och ha en rolig stund, säger han.

Komtek on the road har åkt runt i Örebro sen vecka 26 och de tänker fortsätta med det ända fram till fredag vecka 32. Dock har Martin Hultgren inte märkt att det är fler besökare än vanligt.

– Man kan ju tänka sig att det skulle vara det med tanke på att många semestrar på hemmaplan i år. Men hittills har jag inte märk av någon större skillnad jämfört med tidigare år. Men det kan ju ha med vädret att göra också, säger han.

Trots att antalet besökare inte slagit några rekord säger Martin Hultgren att många av de som kommit och deltagit under dagarna har uppskattat Komteks turné.

– Det är en hel del som kommer och säger att vi gör ett bra jobb och att de tycker att det är roligt att vi åker ut. Det är en väldigt skön känsla att veta att det man gör uppskattas, säger Martin Hultgren.