Konkurrerar med giganterna – nu kan Qvist och Woodie vinna årets podd ►Kan ta över efter influencer-jättarna

Lite kort om själva priset: Årets podd delas ut på Guldörat och arrangeras av Radioakademin. Kategorierna sträcker sig från Årets radioprogram, årets programledare – och till årets podd.

Och där finns succépodden "Sweet but Psycho" med örebroarna Josephine Qvist och Elin Woodie nominerade.

NA har tidigare berättat om hur podden tagits in och numera streamas exklusivt på Spotify.

Då uppgavs podden ha haft flera miljoner nedladdningar.

Men de får tuff konkurrens.

Som nämnts är bland annat Alex och Sigge nominerade, liksom flertalet andra tunga och tidigare välkända poddar såsom Sveriges Radios "USA-podden" och Erik Nivas fotbollspodd "When we were kings".

Förra året var första gången podd-priset delades ut. Då vann humortrion JLC, med över 668 000 prenumeranter på Youtube, och deras podd "Mellan himmel och jord". Den gången röstade 34 000 personer i omröstningen till Guldörats "Årets podd".

Nominerade till Årets podd

►Alex & Sigges podcast – Perfect Day Media

►Fallen jag aldrig glömmer – I Like Radio (NENT)

►Freakshow – Podplay (Bauer)

►Gynning & Berg – hittar sig själva – Spotify

►Måndagsvibe med Hannalicious och Lojsan – Acast

►P3 ID – OLGA för P3 (Sveriges Radio)

► Spöktimmen – Acast

►Sweet but Psycho – Re Media Group för Spotify

►USApodden – P1 (Sveriges Radio)

►Viaplay F1-podcast – I Like Radio (NENT)

►When We Were Kings – Perfect Day

►Älskade psykopat – Podplay (Bauer)