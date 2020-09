Konserterna tillbaks på Frimis: ”Jag vet inte varför jag och Jens möts i dessa mörka stunder”

RECENSION. En oerhörd känsla av olaglighet fyller kroppen när jag slår mig ner i en soffa i lokalen. Att gå på livekonsert just nu känns som något sagoväsen pysslar med, rent hittepå man berättar om för en ännu oskyldig generation innan det är läggdags. Måtte inte polisen slå in dörrarna och släpa oss alla till finkan.

En del av mig tänker att det är abstinensen efter livekonserter som får mig att känna som jag gör

Absurda tankar, jag vet, men utanför dörrarna pågår den där pandemin du säkert hört talas om i förbifarten. Och här sitter jag och ett 30-tal till och ska få avnjuta Jens Lekman. Livs levande. På plats.

Allt känns så otroligt och påhittat. Som att vad som helst kan hända. På ett sätt en ypperlig inramning för Jens Lekman. För oavsett om det handlar om drömmen att bränna ner den kulturella sfären vi hamnat i för att kunna börja på nytt, ”Day of the Locust”, eller barndomsvänner som försöker förvärva anabola i internets barndom, ”Belgien Blue”, så känns alltid allting som Jens Lekman sjunger om så självklart. Det kan liksom inte existera på ett annat plan än just nu.

Det är avskalat naket, gitarr och munspel, kvällen till ära. Det är vackert och närgående. ”Black Cab” känns exempelvis som den aldrig låtit bättre än just nu, i exakt det här avskalade formatet. Men samtidigt, när ”Pocketful of Money” dyker upp i slutet och det börjar bygga upp via playback med allt från calypso, R’n’B och synthar så känns det exakt lika självklart. Det dansladdade utbrottet som oundvikligen skulle komma.

En del av mig tänker att det är abstinensen efter livekonserter som får mig att känna som jag gör, att detta inte är så bra som jag vill intala mig själv och er som läser. Men en annan del vet att den här känslan inte skulle infinna sig om det varit någon annan än Jens Lekman där på scenen.

Förra gången våra vägar korsades hade det skett ett terrordåd i vår huvudstad. Denna andra gång pågår en pandemi av sällan skådat slag. Jag vet inte varför jag och Jens möts i dessa mörka stunder, inte alls faktiskt. Men jag är tacksam. För han är exakt vad jag behöver när mörkret kommer.

MUSIK

Jens Lekman

Frimis Salonger, 30 september

Betyg: + + + + +

Jonathan Björklund