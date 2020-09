Konst med olika livslängd

... på Lars Bergqvists artikel ”Konst och konstigt i Örebro”, NA 13 september.

Tack för ditt engagemang för Örebros konst! Vi som har uppdraget att ta hand om kommunens konst arbetar dagligen hårt och med små medel för att förvalta de omkring 9000 verk som Örebro kommun har i sin samling.

Det stämmer att ljusverket ”Ljus vid liten å” längs Lilla Å-promenaden inte fungerat på länge. Den har administrativt länge tillhört Stadsbyggnadsförvaltningen, men ganska nyligen överförts till Konsthallens ansvarsområde.

Restaureringsmöjligheterna har utretts under flera års tid och det har satsats en hel del medel för att försöka få igång verket men man har nyligen funnit att tekniken i verket är mycket föråldrad och ej möjlig att åtgärda. Konstverk av den här typen har av naturliga skäl inte samma livslängd som till exempel en skulptur i brons, och man får räkna med en viss ändlighet. Vi jobbar just nu med att tillvarata den del av verket vars teknik är minst åldrad, som kommer restaureras och lysa igen, som en påminnelse och berättelse om vad som en gång varit. Verkets konstnär heter Ronny Andersson och han hälsar att verket nått slutet av sin livscykel och ”Rest in Peace -Ljus vid liten Å”.

Du är hjärtligt välkommen att vända dig till mig om du har ytterligare frågor kring detta eller något annat av kommunens offentliga konstverk!

Gabriella Menerwa Kaasinen

intendent för offentlig konst, Örebro Kommun