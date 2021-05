Konst och hantverk på Bryggeriområdet: ”Vi är hungriga på upplevelser”

Konsthantverk samt konstutställningar som avlöser varandra blir det på Bryggeriområdet i Nora under sommaren och en bit in i höst. Först ut bland utställarna är konstnären Agneta Segerfelt när butiken Kom in öppnar igen.

– Vi återuppstår med ett lite nytt koncept och det känns kul, säger Marina Lillich, en av initiativtagarna.