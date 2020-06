Konstnärerna bjöd in till vernissage i Aggershus på bröllopsdagen: ”Det här blir vår enda utställning i sommar”

Det är inte många event som blir av nuförtiden. Coronapandemin sätter som bekant käppar i hjulet. Konstnärerna Lasse och Ingela Agger i Östansjö var länge tveksamma om de skulle genomföra sin tilltänkta utställning ”Mitt i sommaren”.

– Vi har avvaktat och funderat fram och tillbaka. Till slut bestämde vi oss för att den skulle bli av. Det här blir vår enda utställning i sommar, säger Ingela.

Utställningen inleddes under lördagen och kommer att pågå fram till den 12 juli. Tillsammans visar konstnärerna upp drygt 50 teckningar och målningar med motiv av landskap och människor. Besökarna får ta del av Lasses skulpturer med farkoster. Och för ovanlighetens skull ställer Ingela även ut några fotografier.

– Nu känns det väldigt bra. I år blir det lite annorlunda och vi gör en coronavariant.

Under vernissagen tog paret som mest in tio stycken åt gången i det gamla kapellet Sions Borg som sedan 20 år tillbaka går under namnet kulturhuset Aggershus. Folk kom pö om pö för att se utställningen. Efteråt slog sig några ner i trädgården vid de utställda borden. En del hade till och med picknickkorgar med sig.

– När man är på vår utställning kan man även passa på att gå den så kallade Pippirundan. Det tar tio minuter och den är väldigt omtyckt. Vi har placerat ut röda fåglar på blå pinnar längs med skogsstigen. Det är ingen tipspromenad utan tanken är att man ska njuta av naturen, strosa och stressa av, säger Ingela.

Besökaren Kicki Åström från Örebro var bland de första som anlände till vernissagen. Hon tog sig tid att gå igenom alla tavlorna som var upphängda på väggarna.

– Det är harmoni i bilderna, speciellt de målningar med fåglar på.

Hon och flera andra tyckte det var jättefint och trevligt att bli inbjudna till Aggershus.

– Vi är vana att se deras konst. Lars skulpturer är alltid fina. Jag har några hemma. Troligtvis blir det ett köp idag också, säger Bengt Ove Lidberg.

Men han och hustrun Maivor var inte riktigt eniga om vilken de skulle satsa på. Besökaren Kerstin Malmberg som har följt Lasse och Ingelas konstnärskap under många år har sett hur den har utvecklats och hur de har bytt stil.

– De har sitt signum nu och deras konst går bra ihop.

Det gick inte att ta miste på att folk var nöjda med utställningen. Konstnären Ingela tycker själv att den är enkel, fin och meditativt kärleksfull. Och apropå kärlek så var det 50 år sedan paret Agger sa ja till varandra.

– Att vi delar vårt guldbröllop med besökarna är inget konstigt för oss. Vi får ju vara där vi tycker om att vara och vara med det som vi har jobbat med i alla dessa år, säger Ingela.