Kör över BRT med högbana!

Flertalet örebroare och besökare har säkert uppfattningen att kommunens mål är att utrota all innerstadsbilism. Omotiverat höga P-avgifter, P-automater som är ur funktion i åratal och uppgrävda, omgjorda genomfartsleder – och nu BRT-stråket. Utan en välkomnande kommunal trafikpolitik stryps flödet till Örebros hjärta och berövas staden dess puls.

Men en vecka när minister Eneroth överväger snabbtåg på högbana i stället för dyra linjedragningar i markplanet, och Volvo Personvagnars VD Samuelsson deklarerar snar och total rumsrenhet (avgasfrihet) – som rimligen duger även för Örebros finrum – då bör kommunen besinna sig inför nya uppgrävningar. Det finns en enda anständig väg: att göra bilen onödig i innerstan, genom att erbjuda ett attraktivt kollektivt resalternativ för flertalet. BRT-stråket är inte den vägen!

Tänk även en högbanelinje till Oslo-Stockholms tågstation i (nuvarande) stadens utkant.

Satsa på en högbana! Starta gärna med (en del av) stråket Vivalla – universitetet, då med stora infartsparkeringar vid ändstationerna. Tänk hängande vagnar (vagnkorgar) under en skena (balk) av samma form som till vikdörrar och draperier, 6-10 meter upp i luften, vilken omsluter eldrivna boggier på gummihjul: tyst gång, väl skyddat mot regn, snö och is. I kinesiska städer byggs sådana högbanor nu, för upp till 100 km/tim. Andra passerar rakt genom byggnader... Banan till Düsseldorfs internationella flygplats, nu 19 år (se videor på webben!) växlar smidigt mellan olika linjer och via ”stickspår” till hållplatser på samma höjd över marken. Amerikanska skyTran:s linjära elmotorer tillåter snabba nivåskillnader med hållplatser i markplanet. Tänk även en högbanelinje till Oslo-Stockholms tågstation i (nuvarande) stadens utkant.

Düsseldorf-banans vagnar har plats för 45 passagerare, flertalet stående. Nästan som en buss, tänker kommunen… Glöm det! En stor fördel med högbana är den höga turtätheten. Tänk sekundtrafik, i stället för bussarnas minuttrafik: Trafiken sker förarlöst och datorstyrt med säkerhetsavstånd mellan fordonen. Stickspåren gör omkörningar möjliga. Om en hel vagn har passagerare som ska till samma hållplats, så går vagnen direkt dit – i, säg, 50 km/tim. Banan ger denna flexibilitet, särskilt om små vagnar används, genom att passagerarna i förväg knappar in sina destinationer. Det förbilligar även skena och banstolpar (de senare gärna av trä, som Modvions torn till vindkraftsverk!), i kombination med säkerhetsavståndet mellan vagnarna (som förhindrar en alltför stor belastning på skenan mellan stolparna). Kanske 12 eller 16 platser per vagn är mest kostnadseffektivt – med plats för ett par cyklar, en barnvagn eller en rullstol. Med fem sekunders tidslucka blir det 70 meter mellan vagnarna – och även mellan stolparna? Detta inkräktar föga på gatuutrymmet! Och kom inte med invändningen att passagerarna kan se rakt in i folks vardagsrum: Det finns tonade och frostade glas för sidorutorna; klarglas duger gott till fram- och bakrutor, inte minst för åkupplevelsen. Banans kapacitet blir då 9 – 12 tusen passagerare i timmen! Duger detta i högtrafik för kommunen? Tänk dagpendlare som kommer från Linde och Laxå till Södra station och ska till universitetet, Boglundsängen eller sportområdet Behrn arena.

Ett sådant system för hela dygnets trafik skulle återigen sätta Örebro på världskartan (2023, 65 år efter Svampen?).

Men det bästa är att kommunen kan få statsbidrag – om banan (främst) i lågtrafik även trafikeras med personbilsstora vagnar för, säg, 4 personer: Spårbilar (Näringsdepartementets utredning SOU 2009:48). Då är inriktningen ”anropsstyrd” trafik, där enskilda individer eller mindre sällskap kan nå målet utan vagnbyte. Tänk ensamma kvinnor och män som skall hem kvällstid. Eller små turistgrupper. Det låter sig göras ekonomiskt, eftersom systemets driftskostnader är så låga. Både små och stora vagnar placeras strategiskt i depåer längs banan. Ett sådant system för hela dygnets trafik skulle återigen sätta Örebro på världskartan (2023, 65 år efter Svampen?).

Högbanans anläggningskostnad är förvisso hög men med livstidsperspektiv blir banan billig. Bilresandet och därmed olycksrisken minskar, gatuutrymmet frigörs. Tänk en linjevis, stjärnformad utbyggnad åt alla håll. Då blir city återigen navet i nätet. Men liksom spindelns behöver även detta nät tvärgående trådar, säg universitetet – USÖ; Svartån är då inget problem! Och snart nog finns skenor ända ut till Odensbacken, Garphyttan och Glanshammar. Då först kan vi tala om kommunens kollektivtrafik – inte bara BRT-stråkets.

Politiker, tänk nytt och framsynt! Kör över BRT med högbana!

Det vettlösa med BRT-stråket är att kommunen konfiskerar gatumarken, dygnets alla timmar under hela året, enkom för ett par - tre timmars rusningstrafik vardagar morgon och kväll. Gratis! Tänk om kommunen i stället skulle hyra marken (av örebroarna), till samma taxa som krögarna på Stortorget får betala för sina uteserveringar; det skulle finansiera hela högbanans drift – utan biljettintäkter: Gratis kollektivtrafik!

Sverige har god kunskap inom trafikstyrning, alltifrån spårtaxistudier i Linköping på 70-talet och senare vid KTH; samt inom konstruktion, idag främst Bombardier Transportation Systems (snart Alstom) i Västerås, som levererar ”monorail”-system världen över. Deras vagnar ”rider” på skenan; jag bedömer hängande, modulbyggda system som billigare och mer flexibla (lätt utbyggbara och flyttbara). Framgångsrik fordonstillverkning och design finns inom regionen och landet. Politiker, tänk nytt och framsynt! Kör över BRT med högbana!

Per-Åke Andersson

Örebro