Korna som skrämdes av fyrverkerier fortfarande på rymmen: ”De är skygga”

Kenth Ohlsson och Carina Bergström i Nora, vars Highland kettlekor skrämdes och försvann på nyårsnatten, har fortfarande efter en vecka inte lyckats få hem korna.

Sedan början på veckan har de haft koll på var djuren befinner sig, några kilometer hemifrån, och har också ställt fram mat åt dem. Men det är ingen lätt match att fånga in korna som verkar trivas bra i skogen.

– Det går visserligen ingen nöd på dem, de har mat och vatten och tycker om den här miljön, säger Kenth.

Men risken finns att de förvildas ju längre de är ute. Kenth har försökt fånga in sina djur med hjälp av spårhund, fyrhjuling och med traktor.

– De känner ju igen traktorn som jag använder när jag kör ut mat till dem hemma, så då brukar de komma direkt, säger han.

Men korna är skygga och han har ännu inte lyckats. NA får följa med när Kenth tar hjälp av de förra ägarna till korna, Per och Salome Hedlund, som själva äger många highland kettlekor sedan många år tillbaka.

– Salome är bra på att kalla på korna, så nu testar vi om det fungerar, säger Kenth.

Kon och kalven står och äter från höbalen som Kenth har ställt ut i skogen. Men så fort de ser att det kommer människor springer de in i bland träden och gömmer sig. Kon stannar till och reagerar på ropen från Salome, men går sedan vidare. Det var ett bra försök, men det fungerade inte. Carina följer djuren in i skogen och ringer efter en stund till Kenth.

– Carina står jämte kalven, hon får komma nära, ett par meter ifrån bara. Hon ska försöka locka med sig dem, säger Kenth.

Under tiden funderar han och Per Hedlund på olika alternativ att få hem rymlingarna. Ett sätt kan vara att ställa fram grindar och hägna in djuren när de är vid matstället.

– Det kanske går, men då måste vi vara här tidigt, innan de går till maten, funderar Kenth.

Highland kettlekor är stora djur, kon väger omkring 400 kilo. Det är inte heller lätt att ta kasta lasso och försöka fånga dem på det sättet.

– Om man ska fånga med lasso så ska den gå runt hornen, och man måste komma nära. Men man bör vara två, säger Per.

Carina kommer efter en stund traskande tillbaka, men utan korna. De har gått längre bort men håller sig i den närmaste omgivningen. Kenth ger upp för den här gången för att försöka igen nästa dag. I värsta fall kan han bli tvungen att söva ner djuren, så de blir slöare och kan ledas hem, men det är inte ett helt lätt projekt det heller. Men i skogen kan de inte vara kvar och förvildas.

– Vi vill ju få hem dem, säger Carina.

– Nu vet de som bor här i området att korna finns här i alla fall, och hundarna hålls kopplade när de går i skogen, säger Kenth.

Det var på nyårsnatten som en ko och hennes kalv blev skrämda av fyrverkerier. Kenth har hittat pinnar efter fyrverkeripjäserna i hagen. Smällandet med fyrverkerier är något som Kenth tycker är hänsynslöst och som ledde till att hans djur flydde.

– Det var kon som blev skrämd och sprang iväg, och hennes minsta kalv följde efter.

På sin flyktväg rev de bland annat ner ett taggtrådsstängsel en bit bort från sin hage. Kvar hemma finns flera djur och ytterligare en kalv till den förrymda kon, men den är äldre och klarar sig utan sin mamma.

– Det måste komma upp till diskussion det här med fyrverkerier. Man kan ju inte ta in såna här djur, det är inte som att gå ut och hämta in hunden direkt, säger Kenth, som har korna i naturvårdande syfte, då de är bra på att beta.