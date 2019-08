Korta E3 avgjordes i Örebro under lördagen – såhär gick det: "Vilken prestation hästen svarade för"

V75-fakta

Rätt rad: 9-3-8-1-8-3-2

7 rätt: 3 937 kr.

6 rätt: 34 kr.

5 rätt: Jackpot.

Omsättning: 103 740 844 kr.

Antal system: 1 392 126.

V4-fakta

Rätt rad: 9-6-4-7-1

4 rätt: 6 092 kr

Omsättning: 1 930 942 kr.

Antal system: 29 953.

V5-fakta

Rätt rad: 8-1-8-3-2

5 rätt: 590 kr.

Omsättning: 2 241 342 kr.

Antal system: 38 811.

V3-raden: 3-2-11

Utdelning: 482 kr.

DD-raden: 3-2

Odds: 8,28.

LD-raden: 4-7

Odds: 116,53.

Tummen upp: Aetos Kronos vilken prestation hästen svarade för. Han vann även korta E3 finalen, precis lika övertygade som när han vann långa E3 finalen. Från dödens bara matade hästen ner segermaskinen Global Adventure och vann på toppfina 1.10,9 auto över kort distans, vilket är nytt tangerat svenskt rekord. Bold Eagle-avkomman travade 1.09,5 sista 800 meterna och var kusligt bra och läcker!

Tummen ner: Emilia Leo hyllas gränslöst just men, men bakom Charrua Forlan körde hon mindre begåvat. Hon var chanslös att ta sig förbi favoriten Vainqueur R.P och hade lång tid att få hans rygg. Den positionen fick istället Super Zantos, som till slut blev trea i loppet och var nära att bli tvåa. Charrua Forlan slutade sist och var mycket trött till slut, den här styrningen lär Leo snabbt vilja glömma.

Vann även denna final: Mascate Match vann långa E3 finalen på Eskilstuna i juni lätt och under lördagen joggade treåringen hem korta E3 från ledningen med 69-årige Pekka Korpi. Hästen har mycket lätt för sig och sprang 1.10 sista halvvarvet hur lätt som helst och hon var aldrig i förlustfara, segertiden skrevs till 1.12,3 auto. Sällan har ett treårigt sto vunnit ett lopp som lätt med en miljon i förstapris.

Fjärde raka segern: Tog Burning Man och tillsammans med Peter Untersteiner. Hästen vann lätt via 1.14 sista varvet och med den här hästen har tränaren Petri Puro gjort ett strålande jobb, vilken förvandling på hästen kontra i början av karriären.

Inte ens nära: Att vara lika fin som senast vid segern på Solvalla var favoriten i guld Vainqueur R.P. Björn Goop fick öppna tufft för att nå ledningen, men hästen mäktade bara med 1.13 sista 800 meterna och var tidigt slagen. Han slutade tvåa, men var ändå en besvikelse.

Seger som värmde: Linda Sedström vann lopp under fredagen med Pampalo, men hästen avled tyvärr kort efter målgång. Under lördagen körde Linda ett perfekt lopp med Very Charming som från vinnarhålet speedade ner undflyende Beartime, man såg på Sedström att hon var berörd efter segern och många på publikplats hyllade henne lite extra, vackert!

Värt att notera: Hemmahoppet Bo C. fick fjärde par invändigt men Carl-Erik Lindblom hittade ut med honom på bortre långsidan. Femåringen avslutade vasst (1.11 sista 800 meterna) och blev tvåa bakom vinnande Reverend Wine. På sju lopp i år har hästen fyra segrar och en andraplats. För detta andrapris tjänade Bo E Nilssons travare 62 500 kronor.

Citatet: ”Han uppförde sig som facit i dag, han var precis som jag vill att han ska vara denna gång det var skoj”

(Erik Adielsson efter segern med comebackande Very Kronos som felat bort många ”hundringar” i sin karriär)

Lopp 1: 1) 9.Edio (Iina Aho), 12,9 (4,21) 2) 1.Börge, 13,0 (3,29) 3) 5.Bear Abiba, 13,3 (3,18) 4) 7.Je Reve d'Amour, 14,1 (21,86) 5) 8.Trust de Luxe, 14,1 (34,59) 6) 11.Champion Chip, 14,1 (8,00) Opl: 12.Celinn Palema, (55,73) 2.No Respect, (88,00) 10.Nemo Rols, (54,97) 6.Power Broline, (101,13) 4.Dominator D.T., (22,94). Odds: 4,21. Plats: 1,40-1,35-1,28. Tvilling (1/9): 5,89. Trio (9-1-5): 27,11. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 6.Julia af Solnäs (Peter Untersteiner), 13,6 (3,46) 2) 5.Donatella Center, 13,8 (11,27) 3) 12.Frances Yoda, 13,9 (7,12) 4) 9.Xanthis Amazing, 14,0 (8,22) 5) 3.Carja, 14,1 (4,36) 6) 10.Carisma Sisu, 14,2 (16,22) Opl: 11.Above All, (74,00) 7.Order by Heaven, (6,01) 1.Vanity Blast, (91,76) 2.Flirting Girl, (29,69) 4.Edindy, (45,04). Odds: 3,46. Plats: 1,93-3,16-2,17. Tvilling (5/6): 21,17. Trio (6-5-12): 185,70. Strukna: 8.

Lopp 3: 1) 4.Very Charming (Linda Sedström), 15,7 (10,57) 2) 14.Beartime, 15,9 (5,72) 3) 2.Valter Vald, 16,1 (4,34) 4) 7.Ekebys Ia, 16,5 (94,67) 5) 13.Troublemaker Face, 16,7 (3,41) 6) 11.Paradox, 16,8 (24,60) 7) 8.Keinstein Viking, 16,9 (58,21) Opl: 10.Iti Tooma, (128,79) 3.Love in Vain, (13,45) 9.Enjoy's X.Drive, (67,77) 6.Vici Supreme, (25,19). Odds: 10,57. Plats: 2,49-2,40-1,84. Tvilling (4/14): 25,23. Trio (4-14-2): 217,18. Strukna: 12.

Lopp 4: 1) 7.Ganga Bae (Jorma Kontio), 15,8 (8,91) 2) 6.First Heartbeat, 15,9 (19,62) 3) 2.Portnahaven, 16,1 (6,95) 4) 5.Arwen T.Dream, 16,1 (32,47) 5) 13.Apple Rose, 15,5 (20,85) 6) 11.Made in Sweden, 15,7 (10,83) 7) 4.Jessie Jovalley, 16,5 (51,60) Opl: 9.Allenie's Love, (109,55) 14.Crazymonsterheart, (42,48) 3.Chilli Lane, (3,97). Odds: 8,91. Plats: 2,78-4,06-2,41. Tvilling (6/7): 35,91. Trio (7-6-2): 602,48. Strukna: 12, 15.

Lopp 5: 1) 9.Reverend Wine (Carl Johan Jepson), 13,7 (11,71) 2) 8.Bo C., 13,9 (3,61) 3) 10.Fonda Boko, 14,1 (82,07) 4) 5.Electrical Storm, 14,2 (12,84) 5) 6.Conrads Wilhelm, 14,2 (83,88) 6) 2.Enzo Am, 14,3 (42,65) 7) 12.Harpos Rockland, 14,3 (101,18) Opl: 11.Global Unlimited, (22,59) 4.Digital Performer, (30,66) 3.Zaire Wise As, (2,55) 1.Shorthanded Jag, (5,76) 7.Viggo Laday, (27,01). Odds: 11,71. Plats: 2,89-1,69-9,32. Tvilling (8/9): 14,21. Trio (9-8-10): 801,30. Strukna: -.

Lopp 6: 1) 3.Mascate Match (Pekka Korpi), 12,3 (1,34) 2) 4.Global Allegiance, 12,7 (16,35) 3) 1.MargaretaSjöhammar, 12,7 (11,84) 4) 2.Global Anarchy, 12,8 (6,13) 5) 11.Divane Godiva, 13,0 (33,16) 6) 10.Base Line, 13,2 (33,68). Odds: 1,34. Plats: 1,12-1,71-1,61. Tvilling (3/4): 7,65. Trio (3-4-1): 28,93. Strukna: 6, 7, 12.

Lopp 7: 1) 8.Volnik du Kras (Pietro Gubellini), 12,3 (5,20) 2) 1.Vainqueur R.P., 12,6 (2,06) 3) 4.Super Zantos, 12,6 (59,33) 4) 9.M.T.Joinville, 12,7 (23,61) 5) 2.Evaluate, 12,8 (6,84) 6) 5.Snowstorm Hanover, 12,8 (50,54) 7) 6.Montdore, 13,0 (9,36) Opl: 3.Charrua Forlan, (6,57) 7.Zack's Zoomer, (63,59). Odds: 5,20. Plats: 1,96-1,37-5,76. Tvilling (1/8): 5,78. Trio (8-1-4): 237,27. Strukna: -.

Lopp 8: 1) 1.The Real Face (Erik Adielsson), 13,8 (7,58) 2) 6.Running Like Hell, 14,1 (7,56) 3) 7.Västerbo Pokerface, 14,2 (3,63) 4) 5.Untilwemeetagain, 14,5 (38,50) 5) 12.Global Unesco, 14,7 (7,33) 6) 11.Dolorosa Am, 14,7 (36,07) 7) 10.Juicebox, 15,0 (44,01) Opl: 2.Ara, (48,10). Odds: 7,58. Plats: 1,94-2,55-1,77. Tvilling (1/6): 21,06. Trio (1-6-7): 261,11. Strukna: 8.

Lopp 9: 1) 8.Burning Man (Peter Untersteiner), 15,1 (1,80) 2) 3.Tsar Brodde, 15,3 (11,82) 3) 10.Ribaude, 15,5 (18,52) 4) 11.Arapaho Ghostdance, 15,5 (45,11) 5) 9.Mago, 15,5 (20,06) 6) 4.Vine Vision, 15,6 (43,61) 7) 1.On Stage Indika, 16,0 (107,87) Opl: 5.Ufo del Rio, (74,93) 2.S.G.Charpentier, (14,09). Odds: 1,80. Plats: 1,42-1,95-2,68. Tvilling (3/8): 6,45. Trio (8-3-10): 52,54. Strukna: 6.

Lopp 10: 1) 3.Aetos Kronos (Johan Untersteiner), 10,9 (1,49) 2) 2.Global Adventure, 11,1 (4,34) 3) 9.Zola Key, 11,5 (20,28) 4) 5.Usain Töll, 11,7 (51,96) 5) 10.Alien Kronos, 11,7 (44,55) 6) 1.Belker, 11,8 (8,31) Opl: 12.B.W.T.Echo, (85,87) 11.Matadoren Eme, (55,45) 8.Surf'n Turf, (59,20) 7.Rally Hans, (93,27). Odds: 1,49. Plats: 1,07-1,25-1,43. Tvilling (2/3): 2,52. Trio (3-2-9): 14,58. Strukna: 4.

Lopp 11: 1) 2.Very Kronos (Erik Adielsson), 14,1 (5,24) 2) 9.Velvet Gio, 14,1 (10,75) 3) 4.Zoko Lane, 14,1 (31,37) 4) 6.Antonio Trot, 14,3 (16,64) 5) 8.Vienvia Font, 14,3 (5,07) 6) 3.Perfect Dynamite, 14,3 (10,12) 7) 1.Output Pressure, 14,4 (52,33) Opl: 5.Mr Lindy, (44,79) 12.Vaprio, (11,76) 11.Global Undecided, (2,74) 10.Legend Brodde, (66,79). Odds: 5,24. Plats: 2,81-3,39-5,50. Tvilling (2/9): 23,95. Trio (2-9-4): 509,87. Strukna: 7.

Lopp 12: 1) 11.Zelante O.P. (Pietro Gubellini), 14,8 (4,11) 2) 7.Requiem fora Dream, 15,0 (15,96) 3) 13.Kasper Trot, 15,0 (2,90) 4) 3.Staro Mojito, 15,1 (72,57) 5) 9.Happy Romeo, 15,4 (84,35) 6) 10.Spotlight Brodde, 15,7 (12,11) 7) 6.Dark Steed, 16,1 (23,28) Opl: 5.Line Select, (178,94) 4.Quantum Kemp, (7,60) 12.Eicas, (22,33) 2.Passa, (173,28). Odds: 4,11. Plats: 2,19-3,52-1,48. Tvilling (7/11): 47,64. Trio (11-7-13): 414,00. Strukna: -.

MÅRTEN ERIKSSON