Kovacs om återkomsten till Luleå: ”Roligt när det är mycket hets och mycket hat”

Robin Kovacs, 23, har alltid varit en spelare som väckt känslor.

Som när han klappade favoritlaget AIK:s klubbmärke på isen när han firade mål för Luleå borta mot Djurgården i november. Eller när han två månader senare bröt sitt avtal med Norrbottenklubben efter 2,5 år och lämnade för Örebro – efter att uppgifter om övergången, som egentligen var planerad till sommaren, läckt i media.

Nu ska han för första gången återvända, med nya laget. På lördagskvällen spelar Örebro, som fortfarande har en teoretisk chans på topp sex, borta mot Luleå, som redan säkrat seriesegern.

– Klar det kommer lite speciellt, absolut. Jag kommer säkert få höra en massa grejer, de kommer säkert att sjunga. Men det gäller att fokusera på mitt spel och på lagets bästa, och skita i allt som sägs och allt som hörs, säger Kovacs.

Samtidigt känns du som en spelare som växer av sådana här saker. Är det inte så?

– Jo, absolut. Jag tycker det är roligt när det är mycket hets runt omkring och mycket hat mot en när man är på isen. Förhoppningsvis blir det en tändvätska i morgon som gör att jag kan göra något bra.

Så var det i hemmamötet med Luleå, som blev Kovacs första match för Örebro. Han slog en drömpassning till Shane Harpers 2–2-mål och var med i förarbetet till Ryan Stoas 3–2 när Örebro vände 2–0-underläge till seger i tredje perioden.

Efter den matchen hamnade Örebro i en avgrundsdjup formsvacka och förlorade tio av de tolv följande. Senaste fyra dagarna har visat en tendens till vändning med dubbla segrar, mot bottenlagen Oskarshamn och Linköping, och bara ett insläppt mål på 125 minuter hockey.

– Två raka ger självklart en liten boost, och mot Linköping spelade vi bra i 40 minuter. Mot Luleå gäller det att göra det bra i 60 för att vi ska ha en chans. Vi behöver ha varenda spelare på tå för att vinna den matchen, säger Kovacs.

Gynnar det er att Luleå inte har något att spela för?

– Nej, Luleå är ett lag som inte kommer att slappna av oavsett, de kör på och är alltid jobbiga att möta. Jag förväntar mig samma match nu som om det hade varit en jätteviktig match för dem. Det är bara att förbereda sig på det.

Har du haft mycket kontakt med gamla lagkompisar inför matchen?

– Jag har pratat med några, men inget speciellt. Jag var ändå där i tre år och har fått många vänner, så kontakt kommer man alltid att ha.

Under sina 15 matcher i Örebro har Kovacs skjutit 62 skott varav 40 träffat mål men bara tre gått in. Av forwardar finns det ingen som matchar honom i antal skott (backarna Aaron Irving och Krisitan Näkyvä snittar fler per match), men utdelningen har varit sämre.

– Jag tycker jag haft lite stolpe ut med målskyttet. Jag skjuter och skjuter och skjuter, men pucken vill inte in. Men så länge man skapar lägen får man se det som något positivt. Till slut kommer målen komma, jag är inte orolig.

Örebro Hockey-tränaren Niklas Eriksson meddelade efter fredagens träning att han planerar att köra vidare med torsdagens vinnande laguppställning, där Kovacs spelade bredvid Shane Harper och Daniel Muzito-Bagenda. Dominik Furch ser ut att fortsätta i mål efter nollan senast.

Linus Öberg och Alfred Barklund avstod fredagens A-lagsträning för att i stället köra med juniorerna och spela dubbla matcher i J20-serien i helgen.

Preliminärt laguppställning för Örebro Hockey borta mot Luleå

Målvakter: Dominik Furch (Jonas Arntzen).

Backar: Jonathan Andersson, Gustav Backström – Robin Salo, Lukas Pilö – Rasmus Rissanen, Stefan Warg – Aaron Irving.

Kedjor: Glenn Gustafsson, Christopher Mastomäki, Jordan Boucher – Sakari Salminen, Ryan Stoa, Mathias Bromé – Joonas Rask, Ludvig Rensfeldt, Marcus Weinstock – Shane Harper, Daniel Muzito-Bagenda, Robin Kovacs.

Avbytare: Max Lindholm (forward).

Tabelläget

Örebro Hockey ligger åtta med nio poäng kvar att spela om. HV71 och Djurgården, som femma och sexa ovanför kvartsfinalstrecket, är sex poäng före. Ska Örebro vara med i kvartsfinalkampen efter lördagens match måste laget alltså ta minst lika många poäng som endera HV71 (som spelar borta mot Frölunda) eller Djurgården (som spelar borta mot Färjestad.

Örebro är en poäng bakom Frölunda, fyra före Malmö och tio före Växjö som av allt att döma kommer ta de fyra åttondelsfinalsplatserna. Plats sju–åtta i tabellen ger hemmaplansfördel i en eventuellt avgörande tredje match där.

Efter bortamatchen mot Luleå avslutar Örebro serien med hemmamatch mot Leksand på tisdag och bortamatch mot Brynäs på torsdag. Åttondelsfinalerna startar två dagar senare.