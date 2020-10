Kraftigt regnoväder drar in över Örebro: ”Inte kul om man vill på tur” ► Indianernas SM-final i riskzonen

Stadigt under måndagen med en hel del solglimtar. Sedan är det slut.

– Under natten kommer det röra sig in ett nytt regnområde söderifrån och vi kan vänta oss kraftigt regn under tisdagen. Visa av de modeller vi följer pekar upp mot 25 millimeter, så det gäller att ta med sig paraply och regnkläder när man ska till jobbet, säger Maria Augustis, meteorolog vid Stormgeo.

Temperaturmässigt kommer det däremot vara fortsatt milt, i förhållande till säsongen.

– På tisdagen ser det ut att bli 13-14 grader, men det kommer nog kännas kyligare än så på grund av regnet.

Hur ser det ut längre framåt i veckan?

– Även onsdag är det fortsatt lågtryck, grått och skurbetonat. Så det är inte kul om man vill ut på tur. Däremot är det bra höstmysväder. Och det gäller egentligen torsdag och fredag också. Just nu svårt att säga exakt hur mycket regn och moln som kommer in. Det kommer vara solglimtar här och var, men i regel blir det rätt grått, och det gäller även helgen.

Ett evenemang som hotas av vädervarningen är sm-finalen i speedway mellan Indianerna och Masarna. Enligt den nuvarande prognosen ska regnet falla över Kumla under eftermiddagen. Dock väntas det avta runt 19-tiden, vid matchstart.