Kris på conventum – har fått säga upp större delen av personalen: ”Kommer inte kunna genomföra några event under resten av året”

Conventum har skickat ett krisbrev till staten för att be om mer stöd till mötesbranschen i form av ett utökat omställningsstöd. När coronapandemin bröt ut i börja på mars förlorade convetum halva sin årsomsättning i bokningar på bara två dagar. Sen dess har situationen bara förvärrats för bolaget.

– Det är en riktigt besvärlig situation vi befinner oss i just nu. Vi hade förhoppningar om att restriktionerna skulle ge med sig ganska fort. Men det visade sig vara mycket segare än vi någonsin trott, säger Anders Karlsson, platschef på conventum.

Under resten av våren tappade conventum dessutom nästan alla bokningarna de hade under året och nästintill alla event har ställts in. Detta har inneburit att conventum i stort sett blivit av med all inkomst och företaget har blivit tvungna att säga upp större delen av personalen.

– Det finns även ett stort mörkertal. Det är många andra som är beroende av conventum som har blivit av med jobbet. Runt 20 personer som jobbade som restaurang och eventpersonal och liknande försvann nästan direkt. Efter det har vi behövt säga upp sexton personer, säger Anders Karlsson.

Nu är de bara elva anställda kvar, som dessutom är permitterade, vilket innebär att de elva som jobbar motsvarar ungefär fyra heltidstjänster.

– Vi är bara en liten klick huvudpersoner kvar som behövs för att kunna dra igång verksamheten när allt det här är över.

Under våren har conventum fått hjälp i form av olika ekonomiska stöd, så som omställningsstöd, permitteringsstöd och hyresstöd. Omställningsstödet gäller dock bara för tappad inkomst under mars och april. Därför vill Anders Karlsson belysa att läget för mötesbranschen fortfarande är väldigt allvarligt.

– Det pratas om att ekonomin är på väg upp och att det börjar gå bättre för vissa. Men för oss i mötesbranschen är det inte så. Vi har fortfarande ingen nämnvärd inkomst och vi kommer inte ha någon under resten av året, säger han.

Anders Karlsson menar att även om restriktionerna släpper är det för sent att boka in stora möten och liknande, på grund av allt arbete som behövs i förväg.

– Därför behöver vi mer stöd. Den hjälp vi fått räcker tyvärr inte. Vill vi ha kvar mötes- och eventcentrum i framtiden behöver det göras något, säger han.

Trots att situationen ser mörk ut för de som jobbar på conventum säger Anders Karlsson att det är absolut värst för de som redan har förlorat sina jobb.

– Det är en hemsk situation och jag lider verkligen med dem. Men förhoppningsvis kan vi snart börja hitta andra sätt att genomföra möten och konferenser på. Vi får hoppas att det vänder snart, avslutar Anders Karlsson.