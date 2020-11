Kristian Ekenberg: Lek mer på arbetsplatsen – men var inte lika barnslig som Trump

Jag har aldrig deltagit i en drive by-skjutning, det närmaste jag har kommit är att i snabb gångtakt passera en kollegas öppna dörr och attackera honom med ett kastat suddgummi medan han, involverad i ett säkert mycket viktigt telefonsamtal, fick ducka bakom skrivbordet.

Ett beteende som förstås inte är värdigt en vuxen arbetsplats. Men vem orkar vara värdig hela tiden?

Suddgummiassociationen stiger upp ur minnesbanken när jag ser Lisa Langseths nya hyllade Netflix-serie “Kärlek och anarki”. Den påminner om värdet av att leka på arbetsplatsen – och hur leken nästan kan framstå som en subversiv aktivitet.

“Kärlek och anarki” berättar om en lyckad affärskvinna i Stockholm som har allt. Karriär, man, barn, snygga kläder och innerstadsvåning. Hon ska som konsult hjälpa in ett kämpande bokförlag in i den digitala eran.

Jobbet visar sig bli svårare än vad hon har trott, inte blir det heller lättare av att den unga IT-teknikern borrar sönder arbetsdagarna på de mest olämpliga tider. De kommer på kant med varandra, och när han filmar henne i en för arbetsplatsen mycket olämplig aktivitet börjar ett lekfullt spel dem emellan.

Uppdrag ges i hemlighet, det ena olämpligare än det andra. Som när han beordrar henne att skälla ut någon annan på arbetsplatsen, eller hon honom att skapa anarki på ett viktigt möte.

Är deras beteende passande? Absolut inte. Min suddgummiattack skulle de bara fnysa åt i jämförelse. Men det är konstigt att inte fler beter sig som konsulten och IT-teknikern i en vardag full av professionella yrkesmasker och vuxenallvar.

Sedan finns det förstås en gräns för hur barnslig som man kan vara på jobbet.

Konsulten fakturerar säkert fett för varje timme på kontoret, men istället för att gå loss på en havererad affärsmodell ägnar hon sin tankekraft åt fåniga spratt. Det är ett beteende som säkert skulle få en gillande nick av arbetskritikern Roland Paulsen, författare till böcker som “Arbetssamhället”.

Under pandemin har det skrivits mycket om vikten av att unna sig en fikapaus även under hemarbetet. Själv är jag inte mycket för småprat under fikastunden, däremot är jag väldigt leksugen. Sällan har jag återgått så fylld med nytt friskt mod till en text som i våras, när jag tog mikropauser och busade med kvarterets nya coronakatt.

Jag tror ändå att journalister är lite bättre än andra yrkesgrupper på att leka. Journalister tillhör sällan samhällets mest välanpassade individer, även om vi tråkigt nog har blivit mer välanpassade nu jämfört med för hur det var när det inte krävdes toppbetyg och en lång utbildning för att ta sig in på en redaktion. Att utmana varandra i att klämma in obskyra ord i tidningen på ett sätt som inte är uppseendeväckande lär vara populärt kolleger emellan, har jag förstått.

Sedan finns det förstås en gräns för hur barnslig man kan vara på jobbet. Donald Trumps jättebäbisbeteende när han inte kan acceptera en förlust är att gå över gränsen. Barnasinne är en sak, trotsåldern en annan. Att riskera demokratin är ett alltför högt pris för att bejaka sina mest omogna sidor.

Vi kanske kan unna honom att kasta ett suddgummi på Joe Biden. Få det ur systemet. Sedan är det dags att bete sig vuxet, för en gångs skull.