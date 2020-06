Kristian Ekenberg: Vissa kommer aldrig godta slutet på Palme-dramat

Om det redan på 1980-talet, i tvåkanalslandet Sverige, fanns många människor som vägrade att acceptera de officiella förklaringarna till Palme-mordet, vilka utsikter finns det då att vi nu med hjälp av åklagare Krister Petersson ska enas om ett avslut på detta nationella trauma?

Att jag nämner tvåkanalslandet, med SVT1 och SVT2, beror på att jag när vi nu inväntar onsdagens presskonferens där Petersson ska presentera sina slutsatser, associerar till hur finaler av tv-serier på senare år har vållat ilska och förnekelse.

Ni får ursäkta om en jämförelse med tv-serier ter sig vanvördig när det är mordet på en riktig människa som utreds, men dramatiseringen av Palme-mordet gjordes långt innan denna krönika började skrivas.

För människor i min ålder, den begynnande medelåldern, har Olof Palme alltid mer varit mordoffer än politiker. Vi minns från vår barndom blodpölen på Sveavägen, inte politikern som många satte sitt hopp till. Utredningen om Palme-mordet, alla dessa hyllmeter, är den stora svenska romanen.

I tv-seriernas värld har avslutningarna blivit någonting som fansen har gått från att stoiskt acceptera via att gnälla på i chattforum till att bli någonting som helt enkelt inte accepteras. När ”Game of thrones” avslutades till allmänt missnöje, samlade en protestlista tusentals namn med krav på att avslutningen skulle göras om och överlämnas till ”mer kompetenta” manusförfattare.

Sedan tidigare har tv-serier som ”Lost”, ”Sopranos” och ”Mad men” haft avslutningar som till viss del kommit att överskugga serierna och hos vissa fans lämnat en bitter eftersmak.

Vi kan välja det mesta i våra liv, så många verkar anse att det är oacceptabelt att vi inte själva ska kunna välja hur tv-serier som vi har investerat timme efter timme i över flera år av våra liv ska sluta.

Hos många svenskar kommer aldrig natten 28 februari 1986 att vara över.

I en artikel i The Independent om den svåra konsten att avsluta tv-serier, läser jag att det finns tre sorters slut: Det stängda, det öppna och det ironiska. Det senare innebär att det inte finns någon moralisk knorr, att skurken till slut kan sitta på tronen, men att det blir en ironisk seger som gör alla till förlorare enligt skolan ”be careful what you wish for”.

Palme-mordet ser länge ut att ha haft ett öppet slut, men nu verkar det enligt teckentydarna bli mer av en ironisk avslutning.

För den svenska kulturen har Palme-mordet varit en djup källa att gräva ur, från Leif GW Perssons romaner till den nu aktuella SVT-serien ”We got this”. Bäst i mitt tycke är Stefan Lindbergs roman ”Nätterna på Mon Chéri”. Samma Lindberg skrev också bra på Expressens kultursidor i vintras när nyheten tillkännagavs om att Krister Petersson planerar att ge en lösning. Stefan Lindberg har inte bara skrivit ”Nätterna på Mon Chéri” utan han har sjunkit ner djupt i det svarta hål som har slukat så många svenskar som har försökt förstå vad det var som hände den där natten 1986.

Med skam erkänner Stefan Lindberg att han kommer att sakna den värld och de gestalter som finns i den stora svenska roman som Palme-utredningen är. Inte minst för Olof Palmes anhöriga är det en självisk önskan, men jag förstår honom. Samtidigt hoppas han på ett avslut och skriver: ”Ge oss nu bara inte ännu ett indicium, ännu en cul de sac eller ett outrett missförstånd. Herregud, mordet är ju så gammalt att vi nästan glömt det! Låt solen gå upp över vår barndom och låt den där februarinatten äntligen få vara över.”

I en annan artikel om den svåra konsten att avsluta tv-serier, i New York Times, är skribentens råd att vi ska lägga mindre vikt vid hur en serie slutar. Men även om Palme-mordet har blivit allt mer av en fiktion med åren som gått, finns det i botten av allt ett verkligt trauma att bearbeta.

Vi vet inte vad Krister Petersson kommer att presentera, men såvida bevisen inte är vattentäta kommer det att finnas många som aldrig kommer att släppa sina egna lösningar. Hos många svenskar kommer aldrig natten 28 februari 1986 att vara över.