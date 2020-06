Kristna vandrade genom Örebro: ”Vi ber för meddelarfriheten”

Kristna från ett tiotal olika församlingar vandrade under nationaldagen genom centrala Örebro för att be för staden.

När NA möter upp dem har de precis stannat till utanför Rådhuset för att be för kommunen.

– Vi går till platser där viktiga beslut för kommunen fattas, säger Per Danielsson som har bett för Örebro de senast 13 åren.