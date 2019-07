Kritik mot liten skolpeng och stora barngrupper i Lekeberg: "Vi har inte råd att anställa så mycket personal som behövs"

Svaren från Berth Falk (S), ordförande i kultur- och bildningsnämnden i Lekeberg, blev knappa. Han bjöd därför in föräldrarna till en senare träff. Föräldrarna vill nu se tydligare politiska mål för förskolan och få mer insyn i ekonomin.

- Hur är ambitionerna? De luddiga målen att "alla ska ha det bra" räcker inte. Sedan har vi gått igenom den preliminära budgeten för 2020 och ser att förskolan får två extra miljoner men vi inser att det inte räcker hela vägen, tänker Alexandra Wiedenborg och Minny Källman.

Föräldrarnas förslag är att politikerna utlyser ett stormöte efter sommaren där de politiska målen och ambitionerna presenteras.

- Vi är en växande kommun med många barn och vill att det satsas på dem. Det handlar om alla barn i kommunen, menar Alexandra.

Tillsammans med en tredje förälder, Susanne Tell, har de sökt information via kommunens hemsida och även ringt och efterfrågat siffror när det gäller skolpeng, som är det bidrag förskolan får varje månad per barn.

Det har varit svårare i Lekeberg än i övriga kommuner i länet att få fram siffror. Därför vill de se en större transparens från kommunens sida.

Berth Falk och förvaltningschef Monica Skantz presenterade siffror under mötet.

- De ville övertyga oss om att "vi har tänkt så här" och att vi skulle köpa det, säger Alexandra.

– Och de presenterade det väldigt fyrkantigt. Det kändes som att "så här får det vara", tänker Minny.

Båda lyfter fram att Lekeberg har den högsta skattesatsen i länet men lägger minst pengar av alla kommuner på barnen.

- Lekeberg har minst skolpeng och har högst antal timmar för att få det högsta bidraget, säger Alexandra.

- Vad får det för konsekvenser för barnen i framtiden? Vi vet ju att stress sjunker ner i åldrarna och att barn förtjänar att bli sedda i sin dagliga verksamhet, tänker Minny.

De jämför Lekeberg med Lindesberg, Nora och Örebro. Kommuner där Solberga förskolor driver verksamhet. Exemplen gäller barn 3-5 år som går 30 timmar i veckan.

Kommun Bidrag/ barn och månad

Lekeberg 8 844 kronor

Lindesberg 10 384 kronor

Nora 12 108 kronor

Örebro 9 399 kronor

Källa: Alexandra Wiedenborg, Minny Källman, Susanne Tell.

I Lekeberg måste barnen gå 45 timmar i veckan för heltid för att få högst skolpeng. En del kommuner räknar 15-30 timmar som heltid medan andra inte gör skillnad på del-och heltidsbarn. De får lika hög peng oavsett.

När föräldrar hämtar barnen tidigare i förskolan för att de ska få kortare vistelsetid upplever Alexandra och Minny att Solberga "straffas" genom att de får lägre skolpeng från kommunen.

- Vi menar att gränsen borde ligga runt 30 timmar då det är där som majoriteten av barns närvaro ligger för föräldrar som jobbar heltid. 3 000 kronor mer i månaden per barn skulle göra stor skillnad, säger Minny.

Maria-Pia Karlsson som äger Solberga förskolor undrar också över kommunens resonemang. Att det krävs mer vistelse i veckan för att ett barn ska räknas som heltid och få ersättning för det i Lekeberg när de tre övriga kommunerna har satt gränsen vid 15- 30 timmar i veckan tycker Maria Pia också känns märkligt.

- Vi har inte råd att anställa så mycket personal som behövs.

Någon risk för att Solberga måste stänga i Lanna är det ändå inte. Men de måste ha större barngrupper i höst med 20 barn per avdelning på de två avdelningarna förklarar Maria- Pia Karlsson.

- Vi vill ha en liten förskola med bra kvalité men det blir tufft ekonomiskt att heltiden slår så olika.

Ett mycket större samarbete med kommunen än idag vill hon gärna se.

– Det vore superbra för vi ska ha en helhetssyn när det gäller barnen. De kommer ju till kommunens skolor sedan. Jag tror att det finns en ambition från kommunen att göra rätt. Vi har till exempel fått extra ersättning för specialpedagog och elevhälsa. Däremot får vi lägre ersättning för maten.

Fotnot: Solberga förskolor etablerade sig i Lekeberg under hösten 2017. Sedan tidigare har de verksamhet i Nora och Lindesberg. Planen är att starta även i Örebro under 2020.