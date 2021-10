Krogprofilens nya satsning – i centrala Örebro: ”Det ska bli spännande att se hur folk tar emot det här”

Det är fredag förmiddag och endast sex timmar återstår innan det är dags att låta gästerna lära känna Yuzu. Ute på gatan får den gulfärgade glasväggen sig en rejäl fönsterputsning och där inne pågår febrilt småfixande mest överallt. I den avlånga baren packas det upp kartonger, och bakom den stora öppningen in till köket skyndar folk fram och tillbaka.

Mitt i allt står en av huvudpersonerna. Han heter Daniel Welin och är en av delägarna bakom Yuzu.

Hur är det? Är det näsblodskänning?

Han ler och skakar på huvudet:

– Nä då, jag börjar bli van.

För så är det. Som en del av Laweka-gruppen har det blivit ett gäng premiärer under åren – Strömpis och Frimis för att nämna ett par exempel. Och Pitcher's förstås – som faktiskt har en del med Yuzu att göra.

Daniel Welin går före genom lokalen – här som Waynes Coffee och Ecco tidigare låg – och kliver in genom en öppen dörr i bortre änden. Och plötsligt befinner vi oss faktiskt inne på just Pitcher's.

– Vi vill skapa en möjlighet att nå alla delar, oavsett om du är gäst hos Pitcher's eller Yuzu. Pitcher's har ju vuxit under åren, men aldrig gått att nå från Stortorget. Men från och med nu går det och vi tror och hoppas att de båda krogarna ska driva publik åt varann.

Vi slår oss ner i var sin bred soffa, och bredvid Daniel Welin ansluter sig Martin Rosén. Även han är en av huvudpersonerna och delägarna bakom Yuzu.

– Jag driver eventbyrån Adwyse här i stan, och har tidigare samarbetat med Lawekagruppen. Så det är så vi hittat varann.

Daniel Welin nickar instämmande och berättar om den lyckade matchningen:

– Vi förstår restaurangdrift medan Adwyse är duktiga på koncept och nytänk. Och ur detta har vi skapat Yuzu.

– Hela idén bygger på en ny av gästupplevelse, konstaterar Martin Rosén och berättar hur man hämtat inspiration utomlands – från platser som Marbella, London och Paris:

– Som gäst får du vara med på en resa från öppning till stängning, och inte behöva gå vidare någon annanstans. Man kan vara med på en av delarna eller hela kvällen.

Med hjälp av belysning och musik delas varje kväll upp som i fyra delar. Eller "energinivåer" som han kallar det:

– Stället förvandlas under kvällen kan man säga. Först har vi den där stunden efter jobbet, med after work-känsla. Under middagen låter vi sen energin gå ner för att efter 21 ökas på en aning. Sen vid 23 drar vi upp tempot ytterligare och förhoppningsvis ska folk vilja spontandansa mellan borden.

I det där med musik och belysning ligger mycket jobb:

– Vi har tagit professionell hjälp som skapat unika lösningar. Bland annat har vi signat musikproducenten Pontus ”Ajax" Hansson som har specialtillverkat musik för att passa de fyra energinivåerna. Och så har en av Sveriges bästa tekniker inom belysning skapat datastyrt ljus som i sekvenser rör sig och förändras under kvällen.

När det gäller menyn är det Daniel Welin som har koll:

– Vi har ett asian kitchen med smaker från hela Asien; Burma, Kina, Indien, Vietnam. Men vi vill erbjuda ett "spectacle for all senses" – ett skådespel för alla sinnen alltså.

Arbetet kring Yuzu har funnits ett tag men försenats av pandemin. Men nu är det alltså dags att stolt visa upp sitt koncept för besökarna. Ett långt och intensivt förarbete ska få sitt betyg:

– Vi vill våga vara visionärer och har inte låtit oss skrämmas av arbetsbördan. Vi vill göra det vi tror på, summerar Daniel Welin det hela.

Vilken slags publik vänder man sig då till? Martin Rosén svarar:

– Det finns plats för alla i den här resan – barnfamiljer, kompisgäng och så vidare. Men efter klockan 21 på fredagar och lördagar behöver man vara 23 år.

Daniel Welin får slutordet:

– Vi kommer sticka ut i Örebros utbud, ja i hela Sveriges utbud törs vi säga. Det ska bli spännande att se hur folk tar emot det här. Vi har längtat ett tag.