Krönika: Är jag Jesus som ger er en sann mörk framtidsprofetia?

Det fick mig att plocka fram en gammal dagbok där jag för drygt 20 år sedan skrev ner ett minne, en dröm, en historia, som någon under min uppväxt berättat. Jag vet faktiskt inte var den kommer ifrån. En gång tidigare har jag skrivit om den, då skrev någon tillbaka att det måste ha varit en kommunistisk roman-dystopi från 70-talet. Kanske känner någon igen den? Kanske var den i mitt huvud alena? Banalt? Hmm, jag tar den i kortversion.

Ett gäng rymdforskare landar på en planet lik jorden, dom möter en vacker natur, djupa skogar, ett vitalt djurliv men inget mänskligt liv. Långt in i vegetationen finner dom en byggnad med en stor metalldörr, de öppnar och går in. Där under breder en jättestad ut sig, långt ner och in i urberget, allt byggt i metall, trappor och hissar för att förflytta sig. Men inga människor, allt öde och tyst. Enbart tekniska prylar och maskiner de aldrig sett. Till slut hittade de några rum med människoformade lik av damm på golven. I ett rum fanns en sorts inspelningsmaskin som fungerade. En av forskarna fick igång den och en röst meddelade att hens berättelse var för att få efterkommande att inte göra samma misstag som denna civilisation. Rösten berättade att de hade levt ovan jord men att girighet, pengahunger, brist på respekt för naturen och allt levande samt en extrem acceleration i den tekniska utvecklingen hade dödat allt liv ovan jord. De tvingades gå under jord där de byggde en högteknologisk stad men hetsen fortsatte med allt mer avancerade maskiner. Till slut hade de byggt ”helvetesmaskinen” som löpte amok och dödade allt mänskligt liv. Den hade lärt sig av människorna och blivit så smart att de själva inte förstod sig på den. Planeten dog och allt liv med den.

Är det en roman? Star Trek? Knarkade jag? Eller är jag Jesus som ger er en sann mörk framtidsprofetia? Nick Bostrom pratade om superintelligens inom en snar framtid, vi lever i en global miljökatastrof, djurarter dör ut, svenskar spelar padel…

Listan:

1, Ensamhetsartiklarna i NA:

Någon gång ska jag skriva om ensamhet, upplevd ensamhet, fast man lever mitt i bruset. Ensamhet är inte alltid vad många i allmänhet tror. Det kan se ut på väldigt många olika sätt. Bra artikelserie NA!

2, Radikalisering:

Det är intressant och en aning läskigt när man ser personer man är bekant med som liksom rör sig ut mot kanterna utan att själva vara medvetna om det. Utan deras självbild har liksom fastnat där dom kom ifrån. Men de kämpar för att övertyga allmänheten om motsatsen.

3, Open art:

Jag är ett stort fan av Open art och tycker att det är ett av Örebros allra bästa evenemang. Men jag måste erkänna att årets utställning har haft väldigt svårt att fånga mig. Jag har gjort några halvhjärtade djupledslöpningar men fått kramp innan jag nått fram. Gäsp!