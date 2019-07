Krönika: Arrangörer – här är kvinnor vi gärna ser på en musikscen i Örebro snart

►Läs också: NA-läsarna om Örebros ojämställda artistscen: Här är några av era reaktioner

Varje vecka sedan ingången av 2018 har kultur- och nöjesredaktionen sammanställt helgtips i NA, och att männen dominerat utbudet har ofta varit slående. Men när redaktionen fått in årets sommarprogram blev det än mer påtagligt, vilket fick NA:s kulturredaktör Sofia Gustavsson att reagera på obalansen med en krönika.

Men varför bara klaga? Vid sidan av alla talanger som redan finns i stan kommer här några tips till alla arrangörer. Det finns ju nämligen gott om kvinnliga artister som gärna kan få besöka Örebro, för första gången eller igen.

Komplettera önskelistan med dina förslag! Mejla [email protected] - helst med en kort motivering

Laleh

Laleh åker på värsta sommarturnén i Sverige – men Örebro får göra som titeln på nya albumet: "Vänta!" Varför det kan man undra, efterfrågan kan knappast saknas med tanke på hur snabbt biljetterna sålt slut.

Miss Li

Hennes feministiska "A Woman's Guide to Survival" hittade till en ny publik, hon har just släppt låten "Blommorna" med Petter och dyker upp i jubileumssäsongen av "Så mycket bättre". Linda Carlsson alias Miss Li gör "6 utvalda gigs på årets sommarturné". Visst brukar vi hitta Örebro där? Så icke de senaste två åren.

Silvana Imam

Vårturnén efter albumsläppet "Helig Moder" stoppade aldrig i Örebro - nu håller vi tummarna för nästa turné med denna begåvade rappare och artist so precis uppträtt på Roskilde.

Cherrie

Grammisvinnare, Sommar-pratare, med egen serie på SVT play – Cherrie är ett stjärnskott inom hiphop och soul som uppmärksammats på många sätt, och gärna kan få komma till en bra scen i Örebro.

Titiyo

Pionjär inom svensk soulpop med 30 års erfarenhet. Efter att bara ha gjort en spelning i fjol bokade Titiyo Jah in en omfattande turné med singeln "Som ingenting" i bagaget. Tyvärr kan titeln också beskriva hur mycket Örebro finns med i turnéplanen.

Lena Philipsson

Egentligen heter hon "Maria Magdalena" Philipsson och det får vi höra i den sommarplåga hon släppt i år. I fjol blev sommarspelningen i Örebro inställd, och nu verkar det finnas en del öppningar i turnéplaneringen. Så ge oss en ny chans att se artisten som kan bjuda på både Mello-nostalgi från olika decennier, humor och den där glimten i ögat!

Pale Honey

Bandet var på Frimis som support till The Sounds - men förtjänar sin egen spelning. Smäktande Abba-covern "Lay all your love on me", rockiga "Real thing" eller Sahara Hotnights-doftande "Get these things out of my head" och "Why Do I Always Feel This Way" visar att Pale Honey-duon Nelly Daltrey och Tuva Lodmark har något för alla.

Tove Styrke

Örebro brukar vara starkare än grannstaden Västerås när det gäller bokningar – men Tove Styrke blev undantaget sommaren 2019. En Idol-deltagare som vuxit till sig rejält och turnerat med Katy Perry - men inte är hon väl för stor för Örebropubliken?

Tami T

Hennes "I Never Loved This Hard This Fast Before" hördes i norska tv-serien Skam, men denna kreativa elektroniska artist har dessutom en alldeles speciell scenshow. För att inte bara skruva på rattar och spela på tangenter har hon konstruerat ett eget musikaliskt instrument - en strap on-dildo. Väckte en del uppmärksamhet på Statement-festivalen.

Frida Hyvönen

Frida Hyvönen levererar alltid live, med "Dirty Dancing" och "Fredag morgon" som starka noveller i låtform. 2017 var hon i Örebro på Klubb Mono, men hon är sannerligen välkommen tillbaka.

Ane Brun

2017 släppte hon en albumet "Leave me breathless", med magiska tolkningar av klassiker som Joni Mitchells "Big yellow taxi" och The Righteous Brothers "Unchained melody". Hon har dessutom en fantastisk låt i senaste Alfonsfilmen!

Veronica Maggio

Hon har plötsligt dykt upp hos elever på Rytmus i Örebro - men saknas på Örebros stora scener. Det blir ju ingen turné till hösten eftersom hon väntar barn – men vad sägs om att sikta på 2020?

Maja Francis

Hon har släppt singeln "Space Invades My Mind" med Veronica Maggio – men står bra på egna ben. Cry Baby Pt 1 och 2 kom i fjol - hur är dessa låtar live?

Anna Ternheim

"Why am I supposed to excuse you. Nod my head as if i´m amused". Ingen textrad har väl som refrängen i Anna Ternheims "For the young" (titelspåret på hennes senaste album från 2016) sammanfattat kvinnans rollfördelning i relation till mannen.

Amanda Jenssen

Hon gjorde sig ett namn genom att sjunga Elvis barfota i Idol. Men Amanda Jenssen har riktigt bra eget material, har ni till exempel inte hört hennes "Illusionist" har ni något fint att se fram emot.

Tove Lo

Okej, vi drömmer lite här. Men ändå.

Samtidigt ser vi förstås fram emot de kvinnor som redan är bokade till sommaren och hösten, som Little Jinder, Linnea Henriksson, Jill Johnson, Melissa Horn, Sanna Nielsen, Sarah Klang, Lisa Ekdahl, Anna Bergendahl, Ebba Forsberg, Pernilla Andersson - och så Musikgäris på Open Art.

► Här fortsätter önskelistan:

Hanna Järver - det kan aldrig bli för mycket!

Beatrice Eli

Linda Pira

Sabina Ddumba

Amanda Bergman

Neneh Cherry

Joy

Marit Bergman

Seinabo Sey

Molly Sandén

Helen Sjöholm

Honungsvägen

Steget

First Aid Kit

Miss Elvis

Miriam Bryant

Komplettera önskelistan med dina förslag! Mejla [email protected] - helst med en kort motivering