Krönika: Jag hasar mig fram mot dödsstupet

Nöjd med mitt impulsiva beslut tänkte jag inte mer på det.

På några timmar.

Sedan kom insikten om en liten skillnad mellan ett fritt fall på Gröna lund och ett fallskärmshopp – en skillnad på 3900 meter.

En serie bevis följde på att detta skulle komma att bli en dålig idé för att lämna ett bestående minne som sommarvikarie på NA.

Ett var googlingen “Dödsolyckor fallskärm”. En sökning som enligt all vetenskap inte svalkar nerver.

Det andra var mina föräldrars uteblivna, men enligt föräldrabalken lagstadgade, ängsliga reaktion.

Istället gjorde pappa en Spotify-lista vid namn Parachute, med låtar om fallskärmar, och den franska tidningen Libérations omslag på Boris Johnson hängandes i en linbana med rubriken “Good luck” som medföljande bild.

Men på Örebro Fallskärmsklubb står jag ändå till slut.

“Det här är perfekt väder för fallskärmshopp”, säger klubbens Edvin Bengtsson till mig.

Omedelbart ser jag en vindpust vända blad i mitt anteckningsblock. Jag kunde lika gärna sett mina benpipor flyga iväg.

För det har ju börjat storma, eller blixtra, någon gång mitt under ett fallskärmshopp. Uttrycket blixt från klar himmel kommer från att blixtar kan dyka upp från just det, en klar himmel.

Jag och min instruktör Pontus Åkerberg hoppar längst in i det lilla silvriga flyget. Han spänner fast mig hårt mot sin kropp.

Jag vet inte om det är nervositeten eller de hårt satta spännena, men min andningsfrekvens ökar i takt med att vi tar oss högre upp.

Helt plötsligt kommer jag på mig själv med att göra ett ängsligt hårdrockstecken in i en GoPro-kamera. Jag börjar tappa det. Jag gör aldrig hårdrockstecken.

Planet rätar upp sig och ekipaget slutar skaka. Utanför tornar molnen upp sig. Svampen i Örebro ser inte tjockare ut än det tunna tyg som ska hålla mig vid liv.

Dörren öppnas. Pontus påminner mig: “När vi sätter oss på kanten: svanka, som en banan, luta dig mot min axel och fäll upp benen mot min rumpa”.

En efter en faller hoppare ut och försvinner i en rasande fart. Jag hasar mig fram mot dödsstupet, men fastnar med mina skor i en sele. Jag kommer loss snabbt. “Svanka, axel, fötter, rumpa. Varför gör du det här, Mar…”.

Jag faller maktlös mot marken. Två medhoppare sträcker ut sina händer mot mina. Jag blir rädd att en plötslig kastvind ska dra av mina armar, så jag drar tillbaka dem. Jag spänner hela kroppen.

Som om någon knäpper med fingrarna går Edvin, fallandes i ryggläge, upp i rök i ett moln i samma ögonblick som den dånande ljudkulissen av luftmotstånd byts mot tystnad och ett lock för öronen.

Fallskärmen är ute.

“Only I can hear me. I’m stuck inside a cloud.” George Harrisons låt fyller i några sekunder mitt huvud.

Jag är inuti ett moln.

Väl ute ur sockervadden cirkulerar vi långsamt ner mot marken. Då händer något. Jag har ett moment med Pontus. Till tystnad och utsikten av nästan hela Närke öppnar jag upp mig.

Jag frågar vad som skulle hända om ett flyg kom in för landning. Han snurrar oss flera varv, frågar om jag gillar karuseller. Jag ler, nervöst. “Så klart jag gör.”

Jag mår lite, lite illa.

Men jag är som ett barn med fjärilar i magen. Jag vill berätta mina tuffaste sorger och finaste stunder för honom, här på 600 meters höjd. Ingen har ju haft mitt liv i sina händer som han har just nu.

Vi landar. Hoppet är bland det häftigaste jag gjort.

Men när någon försöker dra mig upp från marken, så vill jag hellre ligga kvar, lukta på blommorna och tänka på George Harrisons ord: “never been so crazy, but I've never felt so sure” – jag vill aldrig hoppa fallskärm igen.