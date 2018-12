Anders Jakobsons sista biotips: "Bioåret ligger julmatsmätt och jäser på soffan"

Ett nytt spännande bioår står och väntar på andra sidan tolvslaget. Det är bra det, för det gamla ligger julmatsmätt och jäser på soffan och tänker inte röra på sig i onödan. Det är mitt sätt att säga att det faktiskt inte är några nya filmer i tablån innan vi tvingas lära oss att skriva 2019 varje gång vi ska anteckna dagens datum.

2018 har alltså biofilmsmässigt gått i mål och just denna sista och första biovecka är det bara en enda liten nyhet att notera i Filmstadens utbud, nämligen ”Holmes & Watson” som kommer på onsdag.

Dessa välbekanta namn är förstås de som ni direkt tänker på, mästerdetektiven Sherlock Holmes och hans doktor John Watson. Det som möjligen skiljer denna filmatisering från de femtielva som gjorts tidigare är att denna gång är det en komedi där Will Ferrell och John C. Reilly gör huvudrollerna. Dessa två komiker har spelat radarpar tidigare i filmer som ”Talladega Nights” och ”Step Brothers” och det är väl knappast någon tvekan om att även denna film kommer att balansera mellan det gapflabbsroliga och det pinsamma.

John C. Reilly är för övrigt inblandad i en av vårens mest intressanta titlar, nämligen ”Helan & Halvan” där Reilly tillsammans med Steve Coogan gestaltar komikerparet Stan Laurel och Oliver Hardy, mer kända som just Helan och Halvan. Och Will Ferrell ska, möjligtvis inte under 2019, bli Allan i den amerikanska versionen av ”Hundraåringen som klev ut genom ett fönster och försvann”. Tänka sig – Robert Gustafsson lämnar över stafettpinnen till Will Ferrell!

Bio Roxy har laddat upp med en del matinéer för lediga barn och deras föräldrar. I dag visas ”Agatha – Granndetektiven” och ”Varghunden” och i morgon lördag ”Trollvinter i Mumindalen” och ”Nonos hemliga resa”. Dessutom kan man hitta den uppmärksammade japanska filmen ”Shoplifters” som hade premiär i går och inte fanns med i utbudet när förra veckans krönika skrevs.

Ett nytt år innebär förändringar och så även i detta sammanhang. Efter 22 år som frilansande kultur- och nöjesskribent för Nerikes Allehanda upphör mitt uppdrag i och med denna text och framöver kommer en Mittmediajournalist rapportera om Filmstadens och Bio Roxys utbud.

Hösten 1996 sålde jag in en intervju med ett smalt indierockband och sedan dess har jag synts på sidorna. Jag har skrivit hundratals skiv- och konsertrecensioner, många biorecensioner och otaliga krönikor, under de senaste åren med fokus på film. Läsarreaktionerna har inte varit överväldigande, men med tanke på hur ofta jag fått höra ”Du jobbar för NA, va?” så vet jag att jag blivit läst. Tack för att du läst.

ANDERS JAKOBSON