Brännmyrs krönika: ”Som Monaco 2017 all over again – nu har Marcus inte råd med fler misstag”

Nej, nej, nej. Inte en gång till.

Det var den instinktiva känslan när jag såg Marcus Ericsson snurra av i Indy 500. Till skillnad från de allra flesta av de runt 300 000 åskådarna som tagit sig till Indianapolis Motor Speedway på söndagen, och som just då säkert fixerade blickarna mot Alexander Rossis aggressiva uppkörning, stod jag med ögonen mot depåinfarten.

Det var dags för Ericssons fjärde och näst sista stopp, och jag ville se om teamet skulle vara lika effektiva som under de tre första. Lika snabba som när de vann Indycars depåstoppsmästerskap i fredags. Men i stället fastnade hjärtat i halsgropen när Ericsson trampade för hårt på bromsen, snurrade och blev stående. Det var tack och god natt. Och: ”Inte en gång till.”

För ni minns väl när Ericsson gjorde samma misstag bakom säkerhetsbilen i Monacos GP 2017? Då som nu i en av världens två största tävlingar. Då som nu på grund av kalla bromsar. Då som nu för hårda touchar på bromsen, snurrar, och tävlingar som i praktiken varit över.

Den gången, i morgon på dagen för två år sedan, gav Ericsson bort en möjlig tolfteplats. Nu förlorade han något mycket större: En topp tio-placering i världens största racingtävling och en chans att för alltid skriva in sig i historieböckerna som vinnare av det prestigefyllda priset som årets nykomling i Indy 500. I stället la han till ännu ett stycke under kapitlet ”egna misstag” i sin egen biografi. Det har börjat bli alltför långt på sistone.

Nå, i formel 1 var ju Ericsson, vid sidan om den där missen i Monaco och ett par andra incidenter, känd för att maximera sitt material. Trots att hans kamp där ofta handlade om att i bästa fall nå poängplats gjorde han många heroiska insatser på chansartade däckstrategier (körningen till elfteplatsen i Mexiko 2016 höll ju till exempel världsklass, helt i skymundan). Ingen skugga ska falla över hans insatser där.

Men inledningen av Indycarkarriären har varit alltför fylld av felsteg. Det här var tredje racet i rad som Ericsson föll på egna, till synes enkla, misstag.

I Long Beach i april tryckte han ut teamkompisen Jack Harvey i en blombeklädd rondell och fick själv motorstopp där bakom när han kom in i andra kurvan med alldeles för hög fart på den tajta stadsbanan. Det kostade varvningar han aldrig kunde hämta sig från.

Och i Indianapolis GP senast la han sig, i ett försök att attackera, alldeles för nära Simon Pagenaud i sista kurvan på elfte varvet, tappade bilen när kontrasten mellan ingen luft och mycket luft på framvingen blev för stor, snurrade av och kraschade in i muren.

Om man adderar kvalproblem i de fyra första loppen och de båda misslyckanden som varit utanför Ericssons kontroll – stenen i kylaren i Saint Petersburg och teamets depåmisstag i Austin – så finns det inte så mycket kvar att glädjas åt.

Det är racet i Alabama, där Ericsson räddade en sjundeplats genom en läcker uppkörning från 20:e startposition som står ut. Men skimret kring den prestationen består ju just av att han hade kvalat för dåligt – i och i mästerskapet räcker prestationen inte för att ta honom högre upp än till 21:a plats av de 23 heltidsförarna. Bara Patricio O'Ward och Max Chilton finns bakom i listan.

Man kan prata länge om hur Ericsson exekverade sin Indy 500- och ovalbanedebut med fulländning ute på banan, och hur han i princip inte gjorde ett misstag varken under träning, i kvalet eller under de 198 racevarven han gjorde fram till målflagg. Men misstag inne i depån kommer ändå att överskugga allt – just därför att det blivit alldeles för många misstag den här våren.

Här hade Ericsson en chans att ta revansch för allt som varit, köra hem karriärens största framgång och ge så många kritiker svar på tal. I stället tvingades han efter loppet svara på mina tafatta frågor om hur det kändes och vad som egentligen hände. Det var plågsamt att se Marcus så djupt besviken att tårarna inte verkade långt borta. Det här kunde ha varit hans stora dag. I stället blev det Monaco 2017 all over again. Och ingen vet när – eller ens om – han kommer få en ny chans att utmana med en så här bra bil, så här långt fram, i världens största tävling.

Nu har Marcus inte råd med fler misstag. Han har sitt racingrenommé att tänka på och en potentiellt lång och framgångsrik USA-karriär att kämpa för. Han måste börja visa resultat. Och först och främst: Han måste börja ta bilen i mål.