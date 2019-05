Därför bevakade inte NA färgloppet: ”Arrangörerna försökte styra vår nyhetsbevakning”

Förra lördagen arrangerades det spektakulära färgloppet i Örebro. Ett slags motionslopp där deltagarna passerar 20 olika hinder, springer i skum och dessutom blir nersprutade med färg. Ett evenemang som vi på NA gärna hade bevakat, fotat och filmat. Ändå skrev vi inte en enda rad om loppet. Vi publicerade inte en enda bild eller film. Jag ska förklara varför.

När vår reporter kom till platsen för Color Obstacle Rush, som loppet heter, fick hon snabbt ett papper av arrangörerna som hon uppmanades att skriva under. Där fanns tydliga regler för vad hon fick fotografera och vad hon inte fick göra under loppet. Genom att skriva under ”avtalet” skulle vår reporter lova att inte publicera några bilder utan arrangörernas tillåtelse. Hon fick inte ta bilder som skulle kunna skada arrangörernas varumärke för loppet, det vill säga bilder på en eventuell olycka, bilder som visar att det är skräpigt eller foton som visar att deltagarna köar till hindren i loppet. Dessutom skulle vår reporter förbinda sig att inte sälja bilderna vidare till någon annan.

När vi i nyhetsledningen fick höra talas om avtalet bestämde vi oss direkt att inte bevaka evenemanget. Vi uppmanade vår reporter att åka därifrån. Det arrangörerna försökte göra var att styra vår nyhetsbevakning. De ville själva välja vilka bilder vi skulle publicera. Få oss att inte publicera bilder som skulle kunna visa något negativt. De ville att vi skulle godkänna att de fick censurera oss. Att vi skulle göra ett avsteg från pressfriheten.

Ett spektakulärt uttalande av en diktatur mot ett medieföretag

Dagen före loppet försökte en betydligt större aktör än Color Obstacle Rush göra samma sak mot NA. Världens största land Kina publicerade genom sin ambassad i Sverige ett uttalande mot NA på sin hemsida. Där fördömdes en text som vår politiska redaktör Lars Ströman skrivit om Taiwan. I uttalandet fanns krav på att vår redaktör skulle ändra åsikt och göra avbön. Vi som tidning skulle rätta till vårt misstag och vi blev dessutom anklagade för att ha agerat brottsligt genom att publicera en åsikt på en ledarsida. Ett spektakulärt uttalande av en diktatur mot ett medieföretag i ett demokratiskt land.

Ingen ska styra vad vi skriver

Båda dessa exempel visar på hur utomstående försöker att förhindra NA från att ägna sig åt fri och oberoende journalistik. Det visar också att försöken att påverka vad vi publicerar finns både bland de största som de minsta aktörerna i samhället. Tyvärr ser vi en ökad inskränkning av pressfriheten i Europa. I länder som Polen och Ungern kan de flesta medier inte längre rapportera fritt utan en överrock bestämmer vad som ska publiceras. Allt detta tillsammans är en farlig utveckling som vi medier i Sverige måste agera kraftfullt mot. Ingen ska styra vad vi skriver eller vilka bilder vi väljer att publicera.

I Sverige har vi världens längsta tradition av tryckfrihet och yttrandefrihet. Den första lagen om tryckfrihet antogs redan 1766. Det är något vi ska vara stolta över och vara rädda om.

Här ska ingen tafsa på det fria ordet.