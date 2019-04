Elias Zazi: ”Symboliken är slående – det klassiska dramat når sin höjdpunkt i stilla veckans ritualer”

Anmäl text- och faktafel

Drama och symbolik utmärker firandet av påsken och högtiden förbereds med fastan där några kyrkor i öst fastar i hela åtta veckor medan fastan i Europa inleds ”bara” 40 dagar före påsk. Under fastetiden ska man ägna sig åt betraktelser över Jesu lidande och död på korset. Med reformationen under 1500-talet började man dock strunta i att fasta, även om traditionen behölls och uppmärksammas av alla kyrkor än i dag.

När påsken så småningom närmar sig, ägnas en hel vecka, ”stilla veckan” (som också kallas passionsveckan) åt högtiden och inleds med palmsöndagen som hyllar Jesu intåg i Jerusalem. Han gör det ridande på en åsna. Högtiden firas i dag genom att kyrkobesökarna går i procession med palmkvistar, eller annat liknande, i händerna.

Inom kyrkans gudstjänster och mässor finns en särpräglad dramaturgi som bär upp den religiösa berättelsen. Vid altaret bryter man fortfarande bröd som Jesu gjorde vid sin sista måltid. Han bröt brödet, välsignade det och gav åt lärjungarna innan han tog bägaren, välsignade den och gav dem. Han bad lärjungarna att göra detta till hans åminnelse. Symboliken är slående. Brödet och vinet föreställer Jesu kropp och blod.

Den klassiska dramaturgin har sitt ursprung i antikens drama och följs i stor utsträckning fortfarande än i dag när handling till teater, film, roman, saga eller datorspel byggs upp. De tidiga kyrkorna förstod värdet av att föra fram handlingen genom skådespel och just passionsveckans mässor är fulla av effektfulla scenerier.

Tragedin ställs på sin spets när påskdagen närmar sig och här finns skärtorsdag, långfredag och påskafton att ta sig igenom. Redan på onsdagen (dymmelonsdagen) klär man kyrkklockornas metallkläppar i tyg för att de inte skulle låta så mycket under de kommande ”tre heliga dagarna” (triduum sacrum).

Skärtorsdagen är en reningsdag (från fornnordiska "skär" som betyder ren och klar) och på den dagen instiftade Jesus nattvarden efter att han tvättade lärjungarnas fötter. Flera av de ortodoxa kyrkorna har i dag fortfarande traditionen med fottvagning där prästen tvättar några utvalda diakoners, eller rent av hela församlingens fötter. Även i vissa romersk-katolska kyrkor förekommer fottvagning.

För att inte tala om höjdpunkten av dramatik under långfredagen med Jesu korsfästelse och död på Golgata. Under långfredagen klär många troende sig i svart och undviker att göra ”roliga” saker. Fram till 1969 var offentliga nöjesställen förbjudna att ha öppet. Långfredagens gudstjänst utmärks av allvar och sorg och altaret dekoreras i svart och med bara fem röda rosor som symboliserar de sår Jesus fick när han korsfästes. Inga musikinstrument används under mässan och inte heller kyrkklockorna får ringa.

Läs också: Elias Zazi: Att avlägsna liklukt från hemmet och hantera makens ...

Under påskaftonen hålls inga mässor då Jesus ligger i graven, men snart, vid midnatt börjar påsken. De dystra, sorgesamma händelserna under veckan förvandlas till ett segertåg för kristendomen. På påskdagen kan Jesus uppståndelse firas.