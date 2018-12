Gabriel Rådström: ”Boka in Jasmine Kara på livstid till körfesten utanför slottet”

Musikåret rivstartade redan i januari med Folk at Heart, en unik minifestival där artister och publik under en helg intar ett hotell. Dagtid spelas det på scener, men framåt småtimmarna fortsätter spelglädjen unplugged inne i hotellrummen. Minns särskilt när jag satt ett par meter från Marcus Lundin som hamrade fram sin vispunk. Det är svårt att föreställa sig en intimare musikupplevelse.

I september var det som vanligt dags för Live at Heart. Jag har mina invändningar mot grundidén att artister förväntas ställa upp gratis samtidigt som biljettpriserna är saftiga. Men rent musikaliskt är festivalens mångfald svår att överträffa.

Sommarens önskekonsert med Svenska kammarorkestern i Stadsparken var gratis för besökarna. Det blev en stor publiksuccé när folkets framröstade favoritstycken framfördes.

Annars var årets stora händelse för Kammarorkestern konserterna på prestigefyllda The Proms i London. Jublet av publiken i Royal Albert Hall är ögonblick jag hade unnat fler örebroare att uppleva.

Men ögonblick av fin dignitet bjöds det på även i Örebro. Jag kommer omedelbart att tänka på den maffiga körkonserten utanför slottet. Höjdpunkten var när Jasmine Kara och Spångbergs jättekör släppte loss i en monumental version av soulklassikern "Higher and higher". NA-tv direktsände och trots att jag var koncentrerad bakom en filmkamera insåg jag plötsligt att jag hade gåshud. Efteråt sa jag till Magnus Spångberg: Det här måste ni göra om varje år!

Ja, jag står fast vid det. Boka in Jasmine Kara på livstidskontrakt. Med Spångbergs suveräna kör i ryggen borde succén vara given. Och varför inte passa på att göra "Higher and higher" till Örebros signaturmelodi.

Dessutom kändes det som om det blev något av ett plåster på "O helga natt"-såret. För där kommer vi till Plumpen med stort P, att "O helga natt" ställdes in. Ett väl inarbetat evenemang som brukar locka runt 25 000 örebroare till Stortorget och dessutom varit ett årligt återkommande tv-program. Pinsamt för Örebro att det plötsligt uteblir under oklara omständigheter.

Jag tänkte ha gnällt vidare om att Metallsvenskan saknas. Men med tanke på att hösten bjöd på både Örebro rockfest och Örebro punkfest så kan man konstatera att en del av tomrummet fylldes.

Bara att hålla tummarna för att musikaliskt späckat 2019.