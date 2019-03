Galan är ett bokslut över hur staden mår: ”Det är just bredden som lyfter Örebro nu”

Veckans Örebrogala är inte bara en tillställning där innovationer, företag och personer prisas. Det är också ett bokslut och en temperaturmätare över hur Örebro mår som stad och kommun. Och nog är Örebro ovanligt hett just nu. Statistiken ljuger inte. Örebro är den kommun som ökar mest i befolkning av alla Sveriges större kommuner och nyligen kom statistik över turismen som visar rekordmånga gästnätter 2018. Den samlade tillväxten bland företagen har varit 55 procent de senaste fem åren.

Att Örebro står i fokus i Sverige märktes också på veckans gala där över 600 personer deltog och firade alla pristagare. Stans ledande politiker var på plats liksom näringslivet och företrädare för kulturen och idrottsrörelsen. Uppklätt förstås, absolut festligt och självklart fullsatt. Det var till och med folkligt. Inga armbågar och hierarkier. Snarare mer laganda och fokus på att gemenskap bygger framgång.

Det är med andra ord folkets pris.

På NA har vi nöjet att varje år se till att ni läsare röstar fram Årets örebroare. Det ska vara en person som genom sitt arbete eller sina gärningar satt Örebro på Sverigekartan. Läsarna får först nominera personer till priset. Sedan väljer vi i en liten jury ut tre finalister. Därefter får läsarna rösta på vem de tycker ska bli Årets örebroare. Det är med andra ord folkets pris.

I år fick vi in massor med nomineringar och det var inget lätt arbete att utse tre finalister. Det blev tre finalister inom tre vitt skilda områden. Emilia Fahlin är Sveriges främsta cyklist och blev fyra i VM två gånger i en av världens största och tuffaste sporter. Bröderna Gunnar och Erik Haneskog arrangerar monsterloppet Run for your lives som blivit en succé inte bara i Örebro utan även i andra städer. Gregor Zubicky är konstnärlig ledare för Svenska kammarorkestern och har bidragit stort till orkesterns framgångar.

Läsarna gav flest röster till Gregor som tog emot priset inför den stora publiken i Conventum. Kammarorkestern hade ett fantastiskt år 2018, precis som Örebro, och Gregor ledde orkestern till de finaste arenorna både i New York och London. Han och kammarorkestern har inte bara satt Örebro på Sverigekartan. Tillsammans har de också gjort Örebro känt på världskartan.

Kammarorkestern är en av många orsaker till Örebros framgång som stad och kommun. I sommar väntar en ny upplaga av Sveriges största konstbiennal Open Art och i höst arrangeras en fredskonferens under flera dagar där fredspristagaren Denis Mukwege kommer att delta. Mellan dessa stora event puttrar vardagen på med ett restaurang- och nöjesliv som exploderat, med ett universitet som ständigt växer och ett näringsliv som blir mer mångfacetterat för varje år.

Här prisas kvinnan som ingrep när ett hus började brinna.

Det är fascinerande att se spännvidden bland årets pristagare på Örebrogalan. Här prisas kvinnan som ingrep när ett hus började brinna, här belönas företaget som med hjälp av en superdator kan kapa inspelningstid vid filmproduktion och en ung man hyllas för initiativet till nattfotbollen i bland annat Vivalla. Det är just den här bredden som lyfter Örebro nu.