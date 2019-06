Häggkvist: Sverige stod för en taktiskt nästan perfekt match

Nu skulle VM ta slut. Stora tunga och svårbesegrade Tyskland skulle bara käka upp Sverige.

Det blev nästan tvärtom.

Sverige firade stora framgångar i djupledsspelet. Sofia Jakobsson, uppväxt i Örnsköldsvik med Hägglunds IoFK som moderklubb, var en av planens bästa spelare. Hon låg bakom båda målen.

2–1 målet som tog Sverige till semifinal började med att Sofia Jakobsson gick förbi sin back på högerkanten och inlägget var av högsta klass. Fridolina Rolfö nickade och Stina Blackstenius tog vara på målvaktsreturen. Hon blev ju även segerskytt i åttondelen mot Kanada.

Få damspelare i världen springer lika fort som Jakobsson. Hon löpte rätt också. Innan hennes 18:e landslagsmål (första i detta VM) i landskamp nummer 105 så brände hon ett friläge efter en väldigt fin löpning. Men efter 22 minuter fick hon utdelning. Almuth Schult släppte in sitt första mål i turneringen. Linda Sembrant slog en lysande långboll till Jakobsson som iskallt rullade in 1–1.

Visst såg det jobbigt ut i början. Sverige gick bort sig i mittförsvaret och Tyskland satte ledningsmålet i 16:e minuten. Men sedan kontrollerade Sverige matchen på ett mycket imponerande sätt. Tyskland skapade väldigt lite och Sverige hade lägen att göra fler mål. Sofia Jakobsson var närmast efter en underbar fint men skottet gick rakt på Schult.

Att förbundskaptenen Peter Gerhardsson förändrat Sveriges sätt att spela är tydligt. En större offensivlusta när tillfället ges än under Pia Sundhages ledning. Gerhardsson har under sina två år vid rodret fått fram tydliga roller för varje spelare. Han är smart och låtit viktiga spelare vila under detta mästerskap. Som mot USA i gruppspelet. Han har ställt upp med samma elva i de två senaste matcherna.

Sverige har slagit ut Tyskland som vann VM 2003 (efter förlängning mot Sverige) och 2007. Det är stort och stor framgång för damfotbollen i vårt land.

Sverige är nära sin första VM-medalj sedan 2011 då Frankrike besegrades i bronsmatchen. Nederländerna har imponerat och det blir tufft i semifinalen i Lyon på onsdag. Men kan Sverige spela lika disciplinerat som mot Tyskland och att kontringsspelet fungerar lika bra så har Sverige chansen att ta sig till final.

Sverige har även fixat en biljett till OS i Tokyo nästa år. Sverige får möjlighet att försvara silvret från OS i Rio för tre år sedan.