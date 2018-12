Hellsing: En match som visade att Örebros problem inte försvunnit

Jaha, nähä. Vad säger vi egentligen om det här då? Att det blev en reaktion efter det som hände i Behrn arena i torsdags.

Då var det party, party med en i det närmaste osannolik islossning. 7–1 imponerade, men nu gällde det att hantera den enskilda framgången och inte sväva iväg.

Jag tycker Örebro klarade av det på ett ganska så bra sätt. Det kändes fokuserat och även om energinivån kanske inte var lika hög som i torsdags så gjorde man ändå tillräckligt för att vara med och tävla på allvar. Men inte tillräckligt för att vinna matchen. Flera av de spelare som hade show i torsdags kom inte till alls i den här matchen. Det fanns en del som kändes bra, Palushaj-kedjan fortsätter ha fin kemi, och fjärdekedjan var fortsatt jobbiga att möta. I övrigt var det tunt.

Malmö är kanske SHL:s mest svårspelade lag på det sättet att de är enormt tunga och fysiska. Ett lag som inte släpper in spelare framför eget mål i onödan. Det krävs ett mod och det krävs några extra skär för att trycka sig in den ytan mot ett så tufft och bra lag. Det klarade inte Örebro av.

Det är inte enbart Malmös förmåga de här lägena som spelar in. Det handlar också mycket om oförmåga från Örebro. Det har varit ett problem under en längre tid att de inte lyckas komma in i den farliga ytan framför mål. Skotten kommer oftast långt utifrån. Oscar Alsenfelt är en fantastisk målvakt men nu behövde han egentligen inte vara särskilt fantastisk och ändå bara släppa in ett mål.

Vi såg ett undantagsfall från Örebro i torsdags men nu kändes det någonstans att man var lite tillbaka på ruta ett.

Och då kan vi konstatera att det fortfarande finns problem. Som inte har försvunnit. Den här matchen visade det. Det är fortfarande för tunt framför båda målen och Örebro har fortfarande svårt att vinna över tid. Och något annat ska vi heller nog inte förvänta oss. Niklas Eriksson och kompani hinner inte städa bygget på mindre än en vecka. Det nya tränarteamets stora utmaning kommer när matcherna duggar tätt. Inte nu så här bara några dagar in i uppdraget.

Just därför kommer det här uppehållet lägligt. De får med sig en imponerande seger mot Frölunda in i det, plus en spelmässigt ändå helt okej insats mot Malmö. Nu får Niklas Eriksson, Jörgen Jönsson och Henrik Löwdahl chansen att på allvar sätta sin prägel på det här laget.

Ett lag som snart halvvägs in enbart är på rätt sida kvalstrecket tack vare bättre målskillnad än Timrå. Så illa ska det inte behöva gå för det här Örebrolaget. De är så pass bra att de egentligen ska vara långt före i tabellen och kriga om slutspelsplatser. Men det är man inte i närheten av just nu.

För Niklas Eriksson handlar det om att göra Örebro till ett lag som vinner hockeymatcher kontinuerligt. Inte bara då och då som det har varit i år. Lyckas man med det kan vi börja prata om slutspel igen. Jag är övertygad att han kommer kunna klara av det. Men som det ser ut kommer det bli en jäkla utmaning.