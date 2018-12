Hellsings rimstuga – delar ut julklappar till Örebro Hockey: ”Nå upp i din fulla prakt – då får du ett NHL-kontrakt”

Marcus Weinstock får tillbaka Johan Wiklander

Gävle är förknippad för sin bock.

Örebro för sin Weinstock.

Det är faktiskt så det känns efter alla dina åtta år i laget.

Och än finns inga tecken på att du tappat taget.

Men till den här säsongen tappade du en kär gammal kollega och vän.

Även om vi nog hade det på känn.

Blir du kvar i klubben behöver du inte skriva ett CV.

Och här får du tillbaka din "JW".

Jonathan Andersson får ett nytt NHL-erbjudande

Hörru Jonte, din tomte!

Förra året tog du ligan med storm.

Du såg ut att vara i ständig toppform.

Det gick så bra att det höll på att bli spel i NHL.

Så går det när man levererar kväll efter kväll.

Inte lika bra har det gått i år.

Men vi vet att du kan, vi vet vad vi av dig får.

Snart når du upp i din fulla prakt.

Då kan du belönas med ett NHL-kontrakt.

Niklas Johansson får en stjärnspelare

Du är ständigt ute på spelarjakt.

Kring Örebros truppbygge har du nästan fullständig makt.

Men det saknas fortfarande spets.

Bland fansen blir det därför en hel det hets.

Men snart kan du stilla deras behov.

När du snor åt dig stjärnspelare som en bov.

Denna stjärnspelare kommer mycket pengar att tjäna.

Men det är det värt, det kostar mycket pengar att värva en stjärna.

Aaron Palushaj får en seger mot Brynäs

Du lämnade Gävle och blev närking.

Det tog Brynäsfansen som en kränkning.

Du har inte varit sen med att svara upp på deras hat.

Även om du kanske tycker att våra frågor om det är ett jäkla tjat.

På fredag ställs du mot ditt gamla lag och publik.

Från dem kommer det säkert en massa skrik.

Men det är snarare något som du går i gång på.

Och därför en seger mot ditt gamla lag du kommer få.

Supporterklubben 14–3 får en framgång

Varje hemmamatch bjuder ni upp till fest.

Ni är de som kanske bidrar mest.

Även om segrarna uteblir så står ni där, kväll efter kväll.

Trots att ni åker på smäll efter smäll.

Ni är inte de som sviker.

Trots att ni på framgång skriker.

Här kan vi snacka om kämpatag.

Därför har ni förtjänat ett vinnande lag.

Eero Kilpeläinen får posten som förstemålvakt

Du var en faktor till att klubben blev kvar i SHL.

Men i höstas, när du släppte in många mål, fick du skäll.

Samtidigt finns Stéen där och flåsar dig i nacken.

Efter ditt fina fjolår, är det här tacken?

Det känns ändå som att du är tillbaka nära din högstanivå.

Då är det inget snack, en plats som förstemålvakt du måste få.

Glenn Gustafsson får säsongens första mål

Du kom in i ligan med dunder och brak.

Med ett ständigt fysiskt spel där det inte fanns något tak.

Du var en pigg junior.

Men efter det har vägen framåt varit svår.

Du jobbar kanske hårdast av alla.

Så man undrar ju, hur länge ska du palla?

Du har gjort allt för att på målvakten få hål.

Så därför får du nu ditt efterlängtade mål.

Shane Harper får många poäng

Din inledning av säsongen var motig, Shane.

But hey, it's not a shame.

Och för varje match som går, desto bättre du blir.

Vissa matcher har du bjudit på riktigt fint lir.

Du och de övriga transatlanterna verkar vara ett härligt gäng.

Här finns potential för en massa poäng.

Tom Wandell får en slutspelsplats

I många stunder bjuder du på magi med din klubba.

När du är i den berömda zonen kan ingen dig rubba.

Men du har också fått utstå hån.

Sanny Lindström i C More framställde dig nästan som ett fån.

Han tyckte inte att du jobbade hem.

Åk skridskor, lägg på en rem.

Men vi vet ju vad du egentligen vill.

Det är att få spela lite till.

För under dina två år i Örebro har säsongen tagit slut redan i mars.

Nu ska du äntligen få förlänga säsongen, till slutspel ni går, framåt march!

Nick Ebert får ett NHL-kontrakt

Du skjuter som häst sparkar.

Och du spelar så bra att vi vet vart det egentligen barkar.

Den här ligan känns du alldeles för bra för.

Att tillhöra en NHL-klubb är något du egentligen bör.

Patrik Virta får ett mål

När du värvades fick Niklas Johansson knappast pruta.

Det är inget man gör för en som ska vara en poängspruta.

Du skulle tillföra spets men oj så din start i Örebro varit tung.

Vi måste dock komma ihåg att du är ung.

Någonstans syns ändå din potential.

Får du göra ett mål kan förändringen bli radikal.

Mikael Johansson får avkoppling

Du tillträdde som vd när ekonomin var i botten.

Du måste någonstans ha känt att du drog nitlotten.

Så sakteliga har du fått klubben på rätt köl.

Koppla av Micke, sätt dig i soffan och ta en öl.

Tyson Spink får en skadefri kropp

Skador har gjort att du fått bekanta dig med SHL:s läktare.

Tungt när du i stället på isen vill vara din tvillingbrors väktare.

Du står alltid upp för Tylor men har varit skadad och petad.

Hoppas du inte för det av din bror blir retad.

Man vet ju hur det kan vara mellan bröder.

Men får du vara skadefri så kan det i stället bli framgång du föder.

Anton Hedman får ett bättre rykte

På väg mot karriärens bästa säsong.

Det känns som du spelar bra nästan varje gång.

Samtidigt finns ryktet som buse fortfarande där.

Det finns de där ute som inte håller dig kär.

Det är nog få som ser dig som snäll och rar.

Men faktum är att du i Örebro nästan blivit en superstar.

Jag vet att jag inte var den ende som tyckte

att du förtjänar ett bättre rykte.

Jere Sallinen får långtidskontrakt

"Hörru Viktor Ekbom, nu får du ge're".

I stället gick kaptensrollen över till Jere.

En överraskning för många.

Men Sallinen har tagit rollen till fånga.

Snart står han utan kontrakt.

Därför gäller det att Örebro är på sin vakt.

Ett nytt kontrakt de borde erbjuda.

Annars kommer andra klubbar snart börja buda.

Kom igen, Örebro och skynda på.

En signatur från Jere Sallinen måste ni få.

Niklas Eriksson får ett vinnande lag

Du fanns mest i bakgrunden men fick sedan huvudrollen.

Nu, Niklas, nu är det du som har kollen.

Petri och Sundblad försvann.

I stället är det du som ska visa vad det här laget kan.

Örebrofansen skriker efter framgång.

De vill på ståplats sjunga segersång.

Niklas, uppgiften är din.

Kom igen och börja vinn!