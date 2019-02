KRÖNIKA: ”Martins låt visar det mörker som kan drabba vem som helst av oss”

Med telefonen mot örat vandrar han runt i strumplästen i korridoren mellan logerna och pratar med ett av sina barn. I Martin Stenmarcks loge sitter hans team. Här finns godis, en luftfuktare och frukt. På en whiteboard-tavla har Örebrovännen Peter Hjort ritat ett stort hjärta med Mello-låtens namn; "Låt skiten brinna".

Här snurrar allt på i 180. När Martin skulle in till arenan trodde han att han glömt sin ackrediteringsbricka. Utan den är det stopp i dörren – det spelar ingen roll om du är en känd artist. Var hade han lagt den? Han började gräva i fickorna. Till sist kände han det inplastade kortet med det långa Mello-bandet.

Peter Hjort förklarar att hans vän kan bli lätt förvirrad så här dagen innan han ställer sig på scen i Sveriges största musiktävling. Men på tävlingsdagen kommer idrottsmannen fram. "Då blir han så fokuserad att det inte går att prata med honom".

Förutom Martin finns ett annat fullblodsproffs i Mello-världen på plats, hans svägerska Lina Hedlund. Lina är med för sjätte gången, för Martin blir det fjärde. När de dyker upp för att göra en gemensam intervju med NA verkar ingen av dem stressade när det blir förseningar.

Deras familjer är som en egen sfär av musikalitet. Martins fru Hanna kan inte vara med under deltävlingen. Även hon är artist. Just nu är hon på turné med Pernilla Wahlgrens show. "Men vem tar hand om barnen?", skämtar Mello-deltagarna.

Det är lätt att vilja ta en paus från Mello-världen. Till slut blir det för mycket glitter, rökmaskiner och ständigt leende artister som berättar hur kul det är att vara med i tävlingen. Hur bra allt är hela tiden.

För det är det inte. Just därför är Martins låt så viktig, för att visa på det mörker som kan drabba vem som helst av oss. Det är så tydligt att han bär texten på sina axlar under hela framträdandet. Han vet vad han sjunger om. "Andas in och andas ut. Låt tankarna försvinna. Ja, låt skiten brinna".

Oavsett tävlingen så är låten viktig för att vi ska våga prata med varandra om vad allt egentligen handlar om.