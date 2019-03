Maria Larsson: Studie visar att du jobbar bäst efter 55

Statliga myndigheter, kommuner och privata arbetsgivare vill alltid veta din ålder om du söker ett utannonserat jobb.

Ålder säger nämligen väldigt lite om din förmåga att klara ett arbete eller en uppgift.

Till vilken nytta? Ålder säger nämligen väldigt lite om din förmåga att klara ett arbete eller en uppgift. Oroväckande nog sållas äldre personer fort bort och får kanske inte ens komma på en arbetsintervju, hur kvalificerade de än är.

Vi lever i ett land som är bra på mycket, men faktiskt dåliga på att ta tillvara äldre personer. WHO har gjort en global studie som visar att länder med hög välfärd är sämre på att tillgodose äldres rättigheter. Det stämmer också på Sverige.

Vi har 739 länsinvånare som är över 95 år. För femtio år sedan var det 58 personer.

I Örebro län är 21 procent av befolkningen över 65 år. Om vi går femtio år tillbaka i tiden var det 14 procent. Allt fler blir allt äldre vilket är en fantastisk välfärdsframgång. Vi har 739 länsinvånare som är över 95 år. För femtio år sedan var det 58 personer.

Att en femtedel av befolkningen är över 65 år syns dock inte i beslutsfattandet. Bara sex av 349 riksdagsledamöter är över 65 år. Äldst är Barbro Westerholm med sina 85 år. Hon har myntat begreppet "årsrika" som ett positivt alternativ till ordet "äldre".

Med stigande ålder blir man bättre på att skilja mellan viktigt och oviktigt, på arbetsförståelse, på problemlösning och på konflikthantering.

En amerikansk studie visar att du är på topp mellan 55 och 75 år. För även om man tappat lite i snabbhet har du massor av erfarenhet och kunskap som kompenserar det där med snabbhet. Och arbetsgivare som har många unga anställda har en större benägenhet att anställa äldre personer. Med stigande ålder blir man bättre på att skilja mellan viktigt och oviktigt, på arbetsförståelse, på problemlösning och på konflikthantering. Inte så pjåkiga kompetenser att ha med sig i arbetslivet.

2013 beslutade riksdagen om en lag mot åldersdiskriminering. Det har skett 1300 anmälningar om åldersdiskriminering till DO (Diskrimineringsombudsmannen) sedan dess. Bara tre har gått till domstol och fyra till förlikning.

Nyligen var jag och gratulerade en 100-årig kvinna på Cedergrenska. Vi enades om att en av hemligheterna bakom ett vitalt åldrande handlar om att fortsatt vara nyfiken, att vara intresserad av omvärlden och morgondagen. Hon hade ett aktivt arbetsliv som distriktssköterska bakom sig, hon hade rest i nästan alla världsdelar och det jag gjorde i 20-årsåldern – en resa med de ”Rosa bussarna” - hade hon gjort i betydligt högre ålder.

När du fått en starroperation eller en höftledsoperation så kan du leva vidare med hög livskvalitet, och bidra i föreningsliv eller arbetsliv ...

Åldrandet ser helt annorlunda ut i dag. När du fått en starroperation (görs på löpande band) eller en höftledsoperation så kan du leva vidare med hög livskvalitet, och bidra i föreningsliv eller arbetsliv - efter egna önskemål. Pensionsgruppen som nu föreslår en successivt höjd med flexibel pensionsålder ger oss en tydlig indikation på att vi måste tänka annorlunda framöver.

Så slutsatsen av denna krönika är: Age doesn't matter, unless you are a cheese!

Maria Larsson

Landshövding i Örebro