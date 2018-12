Örebroare på teaterturné genom England – en föreställning som blir en katalysator: "Publiken här och i flera andra byar vi spelat i känner vrede"

Här återger Staffan Ekegren med egna ord en resa som fick honom att reflektera över kulturella möten och över människans makt över sitt eget liv och samhället hon lever och verkar i.

En något snöplig turnéstart

”Töm bilen, snabbt!”. Mitt ute på landet på väg till sista föreställningen har displayen på vår dieselbil visat: Fyll på AdBlue annars stannar bilen automatiskt inom 23 km och går inte att starta!

Men vi har hittat en mack, handlat en dunk, lätt som en plätt. Var fyller man på? Manualen blir man inte klok på, personalen vet inte, folk som tankar har ingen aning. Måste leta, tömma bilen. Det vill säga sex resväskor, två tyngder om 40 kg, till de två järnstativ som bär upp en Europakarta inklusive en bärstång på tre meter, två högtalare inklusive två stativ och mixerbord, två strålkastare samt två stativ, tre sladdväskor, en handmikrofon, en väska med ljusslingor, elkablar, eldosor, adapters, en trästege, två höga stålpallar, en pinnstol, två kassar med tyger och diverse rekvisita; en kartong med programblad, en kartong med tejper och verktyg, en Mac, ett datorbord, en golvmatta. Med mera.

När allt till ligger uppdukat på asfalten får vi en Youtubelänk av firman i Örebro som vi hyrt bilen av. Lätt som en plätt.

Ett försök att bygga något nytt

”Jag hade fått höra att Carn to Cove saknade ett litet ställe för bra scenkonst här i Newquay, och sökte nån som vågade sätta igång...”, Dicky Souray är den 35-årige entreprenören som flyttat från Londons nöjesliv och tillbaks till Newquay, hemstaden. Hit vallfärdar man från hela England för att rida på Atlantens vågor, stan vimlar av surfingbrädor som folk går omkring med under armen. Ett stenkast från stranden ligger Whiskers Bar där man träffas, partar och lyssnar till livemusik.

Kunde han hyra in sig på Whiskers med stöd av teaterorganisationen Carn to Cove? Han skulle få sju tillfällen på sig under ett år att etablera en mötesplats för storytellers och all sorters nyskapande scenkonst. Han kunde få välja och vraka ur det stora teaternätverkets katalog. Dicky Souray sökte och fick jobbet.

Just nu försörjer sig Dicky som allt-i-allo på stans lyxhotell. Han känner sin hemstad och vad som kan få den att tänka nytt. Han själv ingick i första programmet som spoken wordartist, och hade fullsatt. Med kompisar. En månad senare har han alltså satsat svenskt.

Som Local Promotor har han har fixat mat och sovplats åt oss hemma hos sig, ett gammalt hus han renoverar och där surfare redan hyrt in sig. Söndagskvällar brukar Whiskers ha stängt, särskilt efter Halloweenpartyt igår kväll. Men tillsammans möblerar vi om puben och får plats för tretton stolar. Publiken blir tio: Dicky, Dickys far, Dickys son, två nya. Samt fem av Dickys kompisar: ”…men att bygga en publik tar tid.”

Frivilligheten bygger det civila samhället

”Jag har inte tid att vara gift längre”, säger Mary Coles när vi har efterfest hemma hos henne bland barn och barnbarn. Att få bo hos the Local Promotor leder oss rätt in i djupet av byn, av England, där frivillighet och välgörenhet ger människor en samhörighet som bygger det civila samhället. En föreställning som ikväll knyter samman hennes nätverk – alltså damerna som satte upp affischer, paret som säljer biljetter vid entrén, familjen som står i baren och säljer vin, de tre damerna som brett sandwiches, damen som hälsar alla välkommen, och alla de som på den årliga Sommarfesten sålt gamla prylar för att få in pengar till skötseln av sin Village Hall.

Och självklart ingår Mary Coles i schemat för att betjäna byns affär, där även posten ingår; hon och byföreningen tog över vad den gamle ägaren ansåg olönsamt. Ibland hjälper hon människor skriva brev till myndigheter. Vid halvtolvtiden medan efterfesten ännu pågår ursäktar sig Mary: ”If you please, jag behöver nog dra mig undan en stund, lovade hjälpa en gammal dam med bokföringen, och maila henne senast inatt.”

Samtal om vilka vi alla är och varför

Vi känner oss ovanligt välkomnade redan från början här i Quatt, nära Birmingham. Knappt har vi lagt i handbromsen förrän människor börjar bära in tunga järnstativ och mixerbord i the Village Hall. Jaqueline, Amy och Jenny ur den lokala kontaktgruppen är här fem timmar före föreställningen för att ta emot oss så vi ska kunna göra vårt allra bästa klockan 19.30. Tillsammans blir vi överens om var i den iskalla salen vi kan bygga scenografin. Men först väntar värmande te i köket med färska scones och marmelad och samtal om vilka vi alla är och varför. Amy kom ut som kvinna för sex månader sen. Jaqueline Cooley är känd glaskonstnär, men hinner dessutom arbeta som volontär kring scenkonsten när den anländer till Quatt:”The Village Hall håller ju samman byn.”

När vi byggt färdigt serveras vi Guacamole mättad med avokado, het böngryta, pitabröd, tacos. Och te. Senare läser vi att kontaktgruppen i Quatt fått pris inom organisationen National Rural Touring Forum för bästa mottagande av artister. I hela Storbritannien.

En gemensam vrede över Brexit

Paus. Fullsatt, även om bara fem platser var sålda i förväg.”Så är det överallt, folk bestämmer sig i sista stund,” menar Neil som är brevbärare. Han går iväg till baren för lite rödvin med tilltugg. Där diskuterar en fårbonde föreställningen med handlar´n och Neil lyssnar. Redan före föreställningen har flera försett sig med dryck och tilltugg för att säkra största möjliga njutning denna lördagskväll i the Village Hall for Gwinear, mitt ute på ett Cornwall som vindpinas av Atlanten. Mitt i hjärtat av världen. Där varje föreställning väcker drömmar, längtan, och ikväll även vrede. Efteråt alltså, eftersom Sarajevo Big Bang berättar om sammanhållning mellan människor och nationer och publiken här och i flera andra byar vi spelat i känner vrede över ett Brexit som bara splittrar. Även här lättar många sitt hjärta över sakernas tillstånd, föreställningen blir en katalysator. En röst för dem.

”Kultur är viktigt,” säger Neil till sist. Själv har jag hört det i alldeles för många festtal. Men aldrig så sant som här.

Fakta: Teaterresan med Sarajevo big bang

► Rural Touring (“Turnéer på Landsbygden”) är ett nätverk av organisationer, till exempel Carn to Cove och Take Art, som förmedlar scenkonst till byarna i England, Skottland och Wales.

► Sedan starten 1997 har rörelsen växt till 1 650 lokala ombudsgrupper som gör 110 000 voluntärtimmar; publiken uppgår till 332 000 personer som betalar över 1 miljon pund (ca 11 miljoner kr) i inträdesavgifter.

”Carn to Cove är inte bara den ledande organisationen för Rural Touring på Cornwall, den leder även ett regionalt projekt för hela sydvästra England där vi introducerar internationell kultur. Vi vill samarbeta med våra europeiska partners, över nationsgränserna. Den svenska Sarajevo Big Bang är en del av detta.”, säger Ralph Lister, vd, Take Art.

► Efter att Ralph Lister sett delar av berättarföreställningen Sarajevo Big Bang i Sverige 2017 bjöds örebroarna Eva Ahremalm, Staffan Ekegren och Maria Sedell in till en månads turné i sydvästra England, ett samarbete mellan teaternätverken i Somerset, Dorset, Devon, Shropshire och Cornwall.

► Utdrag ur publikrecensioner efter föreställningarna i England: "En riktigt-svår-att-beskriva-show, men en som alla ska se!", "De fångade verkligen historiens politiska stämningar, delade minnen och av känsloläget från den tiden.", "Många av oss hade kunnat lyssna på den vackra svenska accenten hela kvällen." "Upplyftande och hjärtskärande".

Text och foto: Staffan Ekegren