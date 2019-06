På väg mot ett jämställt fotbollsintresse: "Därför kan dam-VM bli en ny tittarsuccé"

Förra sommaren fick vi en rejäl känning av den oförglömliga 1994-sommaren när svenska landslaget grävde guld i USA. Svenska landslaget var nära att göra om bragden när VM avgjordes i Ryssland och svenska folket fick uppleva samma varma sommar och samma uppståndelse med blågula tröjor, flaggor och stillastående arbetsplatser. Kanske folkfesten till och med var några snäpp bättre i fjol jämfört med 24 år tidigare.

Nu är det damernas tur i Frankrike och kanske får vi uppleva en succésommar till. På uteserveringarna laddas det med storbildsskärmar och i medierna snackas Sverige upp som en av favoriterna som kan gå riktigt långt i fotbolls-VM. För det är ju så. Innan ett mästerskap startar finns ju alltid hoppet, tron och viljan att det ska gå hela vägen. Trots att det sällan blir så.

Intresset för de svenska landslagen i fotboll har ökat kraftigt de senaste åren. Från att ha upplevt en mindre publikkris på hemmaplan så har Janne Andersson och hans landslag fått fart på intresset igen. Fortfarande har herrlandslaget fler åskådare på hemmaplan i Sverige men damlandslaget lockar allt mer publik. Vid träningslandskampen mot Tyskland på Friends arena i april i Stockholm kom 25 882 personer vilket är nytt publikrekord för det svenska damlandslaget..

Den mest sedda matchen i svensk tv är VM-finalen mellan Sveriges damer och Tyskland

Samtidigt finns en stark uppåtgående trend för damfotboll i världen. Inte minst i Europa. Nyligen sattes ett nytt publikrekord för klubblagsfotboll när Atletico Madrids damlag mötte Barcelona med 68 000 på läktarna. Samma trend finns i England där damfotbollen lockar allt fler till arenorna. När Manchester City vann FA-cupfinalen sågs den av över 43 000 åskådare. När det väl blir dags för mästerskap och landslagen är framgångsrika så finns det däremot ingen skillnad alls i intresset. Då är intresset jämställt. Faktum är att den mest sedda fotbollsmatchen i svensk tv fortfarande är VM-finalen mellan Sveriges damer och Tyskland 2003 som hade 3,8 miljoner tittare. Som en jämförelse hade matchen mellan Sverige-England i kvartsfinalen i VM förra sommaren 2,7 miljoner tittare. Därför kan dam-VM bli en ny tittarsuccé.

Idrotten är tyvärr ojämlik i grunden

Nu väntar gruppspel för Sverige mot Chile på tisdag följt av matcher mot Thailand och storfavoriten USA. Senast Sveriges damer fick oss att hålla andan var i OS 2016 när Lisa Dahlkvist från Örebro skrev in sig för alltid i den svenska idrottshistorien. Hon sköt Sverige både till semifinal och final via två iskalla straffar. I år har vi ingen örebroare på planen. Däremot är Annika Grälls från Örebro överledare för det svenska landslaget under VM-turneringen.

Idrotten är tyvärr ojämlik i grunden när det gäller pengar, resurser, exponering och marknadsföring. Samtidigt blir alla dessa externa faktorer oväsentliga när framgångar förenar en nation på bästa sändningstid. Det i sin tur borde vara vägledande för att alla ska ha samma förutsättningar för att utöva idrott.