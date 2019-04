Pelle Blohm: Bilden av ett stort svart hål – ett tidens tecken

För inte så länge sedan så var en stor nyhet att forskare för första gången någonsin lyckats att ta bilder på ett svart hål. På sex stycken separata presskonferenser världen över visade man upp detta sensationella svarta hål med ett eldliknande gasmoln runt sig som tydligen befinner sig i något som heter galaxen Messier 87.

För alla med astronomisk nyfikenhet och ut-i-rymden-vetenskapsforskning är det naturligtvis någonting att kissa i brallan över. Men är det inte lite av tidens tecken när något av det största som hänt är ett stort svart hål med ett eldklot runt sig? Som om man hittat porten till helvetet.

Har man en minsta antydan till ångest eller depression måste denna nyhet vara rena mardrömmen. Med tanke på den psykiska statusen hos människan om man lyssnar på debatten och forskningen så går ju var och varannan människa omkring med sitt eget svarta hål i själen så vem fan vill stirra in i själva moderskeppet av svarta hål?

Klimatångest, det perfekta livet-ångest, sociala medier-ångest, prestationsångest, lyckojaktsångest, identitetsångest och stressångest.

Läser en artikel om Micael Dahlen, professorn, författaren och … jag dyker upp i tv när jag får chansen och i vilket ämne som helst. Han vill avskaffa lycka som begrepp, för att det är så illusoriskt. Han menar att vi blivit ”happykondriska” och olyckliga av jakten på lycka, då vi kan välja allt men inte nöjer oss med något.

Han säger: ”Vi tror vi är olyckligare än vad vi är eftersom vi tänker att vi borde vara lyckligare än vad vi är”. Själv har han, precis som ”alla” kreativa framgångsrika medieprofiler, gått in i väggen, trampat genom mörker, kommit tillbaka, skrivit en bok, och föreläser om det.

Läser även en annan artikel ur svenska kyrkans tidning, Örebro – Mitt i livet, där en Josefine Arenius, som också utbildar, föreläser och har skrivit bok, filosoferar över nutidsmänniskans jakt på det perfekta livet och apropå svarta hål så menar hon att jakten på kontroll och yta håller på att ta livet ifrån oss. Hennes teori är att vi tappat bort gud. Logiskt med tanke på sammanhanget.

En tredje text jag läser handlar om att forskare kan ha hittat hjärnans ”lyckopunkt”. Där skratt och upprymdhet skapas via punktstimulans. Ständig lycka! Är inte även det en sorts svart hål? Ständigt lyckliga människor…?

Pelles listan

1. Gatupratare: Ena året är det stenhårda regler om hur de ska se ut och var de ska stå. Det görs kontroller och avgifter ska betalas. Nästa år ser det ut hur som helst, de står överallt, ser ut hur som helst och ingen jäkel bryr sig.

2. Harrys vid Hamnplan: Gick förbi den tomma gamla baren ut mot ån. Kanske finns det nog med krogar i stan men ändå sorgligt att ingen verksamhet finns i det fina huset i den fina miljön. Värt ett bättre öde som det brukar heta.

3. Make Pelle great again: Snart tre veckor in i min senaste attack på att få igång dödköttet är nu benen tunga som bopålar av betong, jag har ont i vaden och höften, samt är så trött att jag kan somna när och var som helst. Pretty f***ing far from great so far…