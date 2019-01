Pelle Blohm: Mörka moln på litteraturens himmel

Svante Weyler dök upp i en stor intervju i DN förra lördagen. Vet man inte vem han är så kan jag säga att han är bokförläggare, en tungviktare i branschen och en stor vurmare för det man kan kalla lite tyngre litteratur.

Två gånger genom åren har jag skickat bokmanus till honom, en gång min proffshistoria från Kina, det andra var någonting som jag trodde var ett manus till en roman, men det tyckte inte han. Eftersom han är fotbollsintresserad så hade jag fått lite kontakt och tog förstås chansen. Hans refuseringar var eleganta sågningar med precisionsvapen från skogsindustrin. Jag trodde jag var Hemingway. Det tyckte inte Svante.

Nu ska Svante Weyler gå i pension och lämna förlagsbranschen och han ritade upp en mycket dyster och mörk framtidsbild angående den kvalitativa litteraturen där de ”enkla” lättsålda kommersiella böckerna blir de enda intressanta för förlagen. En vara vilken som helst. Eller som han uttrycker det: ”i samma ögonblick som strumpor ger mer kulor, då kränger de strumpor. Enligt honom så är det precis där på gränsen till slutet som vi just nu står och stampar.

Och inom kort ramlar även den gigantiska glufs, glufs maskinen Amazon in i den svenska näthandeln där inga fångar tas. Strax bakom står kinesiska Ali Express, ännu större och snart mäktigare? Det kommer säkert förändra all handel för all framtid. Lågprisstrategier och stordrift.

Positivt tycker säkert många men för icke kommersiell litteratur ”sjunger säkert den feta kvinnan sin sista vers.” Om man ska tro Svante Weyler. Amazon började ju också med försäljning av böcker på nätet, inte av kärlek till litteratur utan för det ansågs enklast att tjäna pengar på. Menar Weyler i artikeln.

Om man undrar varför var och varannan skrivande svensk satsar på deckare och olika varianter av kriminallitteratur så är det bara att titta på försäljningslistorna. Även rätt usla titlar säljer bra och översätts. Men man läser, skriver och köper det man vill. Samtidigt är det som med reklamkanalernas tv-program. Ge folket det dom vill ha och sälj reklam som fan.

Själv är jag rätt glad att jag läser så långsamt och att jag köpt på mig så mycket böcker. Jag kan säkert leva sju år på de olästa böckerna som står i hyllan hemma. Jag kommer att bli den där kufen med maläten brun kofta och tovigt hår…

Listan:

1. Litteratur

Så slår man på SVT och ”Min Sanning” och där sitter David Lagercrantz och pratar yvigt och passionerat om vikten av god litteratur och sin ambivalens mellan det kommersiella och det icke kommersiella och att han vill vara på båda sidorna. Vem vill inte det?

2. Min bil

Står nu mest i sitt garage och kostar pengar. Jag bor mitt i stan, jag jobbar mitt i stan, reser inte i jobbet som förr. Kanske dags att sälja, ansluta sig till en bilpool och joina det nästan kollektiva? Eller inte? Det privilegierade livets svåra val.

3. Guide till kontantaccepterande kaféer och restauranger

Skulle jag vilja ha så man kan välja bort de som inte accepterar kontanter och premiera de som gör det. Så slipper man ödsla tid på att välja fel. Tyvärr går mina stamhak åt det hållet så vad gör man då? Stannar hemma och käkar gröt?