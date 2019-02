Pelle Blohm: Nu har jag skrivit på för kontanterna

Det är så långt det har gått nu. Att om man har kontanter på sig så är man per definition kriminell och bör misstänkliggöras. Nyligen steg en nära person in på en bank i stan för att sätta in en inte allt för stor summa pengar på sitt konto, hen hade med sig dokumentation för att förstärka kontanternas sammanhang och kände väl att det här borde inte vara några problem.

Men hen blev misstänkliggjord, blev ifrågasatt, det ringdes samtal som hölls överhuvudet på hen och dokumenten ifrågasattes. Personen ifråga blev så förbannad att hen gick därifrån med sina kontanter och tänkte att man kan kanske använda dom för att betala för en kommande resa men inte heller där accepterades kontanter.

Vi bor i ett extremt land och det blir bara värre. Jag måste erkänna att jag avskyr det.

I december 2018 läste jag en text av Ylva Hasselberg som är professor vid ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet. ”Hejda digitalbolsjevismen - var rädd om pappret och pengarna” var rubriken. Artikeln handlade inte enbart om pengar, kontanta pengar i papper, utan mer generellt om att om man inte ger sig in i app- och ”teknikbolsjevismen” så är man körd i det här samhället.

Pappret är också kört, det tar plats att förvara, pengar är papper, och innebär en kostnad för bankerna, menar Ylva. Att affärer, kaféer och restauranger i en allt mer accelererande fart tvingar på än kortbetalningar behöver ingen tala om för mig. Kan jag välja bort dom så gör jag det men det blir svårare och svårare.

Samtidigt känner jag inte många personer som tycker att det är ett problem. Tvärtom, de älskar enkelheten i att svinga upp plastbiten med chip och betala, det snackas om att man slipper rånrisk, fysiska pengar är bakteriehärdar och är krångliga att hantera och dyra att handha för till exempel detaljhandeln.

Att datasäkerheten är usel och att nästan vem som helst kan hälsa på i ditt digitala bankparadis struntar man i. Att du faktiskt inte har någon egen kontroll på dina pengar bryr man sig inte heller om. Folk är så naiva och lämnar över sig helt till systemet.

Vi är på väg in i en digital transaktionsdiktatur. Noll integritet och ”alla” älskar det. Eller? kontantupproret.se fångar motståndet bra. Men tärningen är kastad. Som råttor luras vi in i fällan. När ingen utväg finns… Pang!

Pelles lista

1. Kontanter: Alla får faktiskt inte kort och bankkonton. Bankerna bestämmer vem och hur. Vad gör dessa personer när ingen tar emot kontanter längre? Regeringen? Struntar väl bankerna i. De vill maximera vinsterna.

2. Strömavbrott och nedsläckning av landet: Vid konflikt, vi lever i en orolig värld, vad gör vi om systemet slås ut? Vem vet att jag har pengar då när det egentligen enbart är diffusa siffror i ett datasystem.

3. Teknikfiende?: Nej, jag är inte teknikfiende. Det vore att slåss mot en omöjlighet. Det enda jag begär är att folk inte bara rusar in i ny teknik med huvudet under armen på grund av lättja och bekvämlighet.