Pelle Blohm: Öster har aldrig varit min sida – och jag hade inte behövt se det uppfluffade området nu heller

Ibland brukar jag fundera över varför vissa människor kryper omkring och gräver i jorden för att hitta uråldriga fynd från historien medan andra drömmer om att ge sig rätt ut i rymden och bygga nått nytt vi aldrig tidigare sett. Några är nostalgiker och bevarar det som varit medan andra inte bryr sig alls och bara ser framåt.

Just så tänkte jag för några dagar sedan då jag joggade in på den gamla Pappersbrukstomten på Öster, förbjudet område stod det på en skylt och jag var tvungen att skydda mig från två ilskna fiskmåsar som verkade vakta området via Kamikaze-attacker mot mitt huvud. Här inne ska det inom några år byggas en helt ny stadsdel. Nu var det mest jordhögar, gammalt bråte, små buskar som kämpade för att ta tillbaka marken, någon sliten brunn och därunder i marken ska det tydligen ligga en massa förorenat skräp.

Den här sidan av stan har aldrig varit min sida och jag slås av, när jag fortsätter jogga, hur många bostadsområden som jag aldrig sett och med tanke på hur de många gånger ser ut önskat att jag aldrig behövt se. Jag tillhör förvisso inte jordgrävarna, jag har å andra sidan alltid varit totalt ointresserad av rymden, antar att jag står där mitt emellan med en bister halvljummen nostalgisk blick.

Överallt runt om i stan förvandlas gamla ytor med svärtade kanter och nedärvd karaktär. Industritomter, stora skogspartier och strövområden, åkermark och ödetomter. Inom tjugo år är hela Örebro som en uppfluffad perfekt 1980-tals frisyr som doftar miljöcertifierad hårspray.

Jag som har en och annan åsikt om trafiken på Rudbecksgatan borde troligtvis knyta ihop läpparna men den här förändringen, visst kallar man det för gentrifieringen, av städer av Örebros karaktär fick mig att tänka på debatten om Stockholm och klubbdöden, livescener som försvinner, ljud, människor och skitiga miljöer som stör.

Hur allt som skaver och inte innehåller yoga, mäklarkontor och surdegsbröd ska stängas ner och försvinna i marknadsekonomins bostadsprisökningens- och bostadskarriärbyggandets namn. Inget får störa den moderne storstadsbon som minsann måste bevaka sitt revir från ovälkommet klientel.

Förvisso hade jag 1980-talets högsta och mest sprayade frisyr under en period men jag tror inte att jag kommer att trivas i en sån stad. Å andra sidan, om tjugo år har jag nog mer fokus på prostatan…

Pelles lista

1. Väskor 1: Egentligen har jag ett osunt gillande av väskor, rent generellt, har alltid burit med mig mycket saker och inte velat förstöra kläder med tunga prylar. Älskade när italienarna tog man-väskan ut i världen. Vore jag 25 år skulle jag börja jobba med väskor.

2. Väskor 2: Alltså, jag gillar ju att packa, att ha många fack där man kan planera in sina prylar. Tidningar, böcker, nycklar, laddare, pennor, kläder, skor eller smycken. Jag vet, det låter stört men det är lite mysigt att sitta där med en kopp kaffe och pyssla.

3. Väskor 3: Det är därför jag alltid har för mycket med mig när jag reser. Även om det många gånger är behändigt på kortare resor så ogillar jag kabinväskor till flyg. Det får ju inte plats någonting i dom. Jag tar alltid med grejer i fall att…