Pelle Blohm: Ska vi skrota individualismen?

Så när börjar vi skrota individualismen? Den frågan avslutade en insändare i NA för en dryg vecka sedan. Jag ringade in texten med min bläckpenna och lade den på mitt skrivbord för att mogna. Det kändes som att jag hade någonting att säga om den men jag visste inte riktigt vad.

Har jag det nu? Kanske? Kanske inte? Men de allra flesta samhällsrörelser har en förmåga att förändras drastiskt när de gått allt för långt åt ett håll. Vissa menar ju att ”revolutionen” i Frankrike är en första liten tändhatt som briserat framför våra ögon om att det gått för långt.

Själv brukar jag definiera mig som en kollektiv individualist. Med övervikt åt individualist. Jag har ingenting emot att befinna mig i kollektiv så länge det finns utrymme för mig som individ att röra mig både när det gäller vissa beslut, fria tankar och en tillåtande attityd att få uttala dessa.

I stora delar av mitt liv har jag befunnit mig i en miljö med högpresterande krav för kollektivet och individen där de flesta i detta kollektiv slagits för att synas mest som individer. Det är en underbar miljö när det flyter och du befinner dig på topp men det är en extremt osentimental plats att befinna sig på när det inte längre fungerar. Du är ensam för ingen hjälper dig upp då alla slåss om samma utrymme samtidigt som att det alltid står någon ny spänstig junior där bakom för att ta över.

Kanske är det just det som signaturen ”Tänkaren” menade i sin insändare? Just nu lever vi i ett samhälle som påminner om den elitidrottsvärld jag kommer ifrån. Jag har funderat en del på det under det senaste året. På bemanningsföretagsanställda, frilansare och egenföretagare. Många slåss om samma brödsmulor för en betalning som ofta knappt går att leva på. Inom media, reklamare, kommunikatörer, kulturarbetare, föreläsare, sociala medier experter, yogainstruktörer, må bra coacher, influensers och ledarskapsutbildare och teambyggare.

De samlas som individer i kollektiva nätverk som ska hjälpa varandra och kanske gör man det men när räkningar ska betalas och maten inhandlas då talar nog individualistens röst högst.

Jag är inte beredd att skrota individualismen för den kan vara konstruktiv men som vanligt behövs det en balans då den inte är till för alla. Ett samhälle ska inte vara som elitidrott med tydliga vinnare och förlorare.

Pelles lista

1. Bok: Kazuo Ishiguro-Nocturner-Fem berättelser om skymning och musik. Till synes mycket enkla små berättelser men som på något sätt suger än in i handlingen tills man inte kan gå ifrån utan måste få veta hur det slutar. De bästa författarna gör det enkelt men genialt.

2, SVT-play: En vanlig miljardär. ”Det är 50 år av hat som gjort mig till den jag är” Superkapitalisten Roger Akelius kan man tycka vad man vill om men livsöden är alltid intressant att ta del av. Speciellt liv man själv ligger väääldigt långt ifrån…

3. Julbord: Trevligt med sällskap och umgås men skulle kräva mycket längre bordstider för att slippa trycka i sig maten på kort tid och sedan sitta och jäsa i stolen med en snaps i handen. Egentligen ett märkligt beteende i dessa klimat- smarta eller osmarta tider. Men det är ju tradition!