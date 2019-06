Sofia Gustafsson: Örebros musikarrangörer tycks ha en förkärlek till vita män – skärpning tjejer!

Vid det här laget är nog de flesta, om inte alla, av sommarens artistbokningar i och runt om Örebro färdiga. De senaste somrarna har vi varit bortskämda med lite större artister som krävt större scener som Brunnsparken (Håkan Hellström 2017 och GES 2018) eller specialbyggen vid Gustavsvik (Per Gessle 2017 och Lars Winnerbäck 2018).

Som sommarens största bokning får nog äntligen en kvinnlig artist räknas, när Carola kommer hit den 5 juli i år. Hon gör dock en intim sommarturné och har i Örebro valt den lite mindre scenen på Stadsträdgården. Men hon står ut i en annars homogen manlig artisthög.

Nog var det fler än jag som hajade till när Vinöns värdshus släppte sitt artistprogram för sommaren: Timo Räisänen, Trio med bumba, Roffe Wikström, Jack Vreeswijk, Ted Ström och Anders F Rönnblom, Daniel Lemma, Tomas Di Leva och Ebbot frontar deras bokningar. Som om de senaste årens debatt om jämställda festivaler och vikten av en jämlik representation i en ojämlik bransch blåst dem rakt över huvudet.

Och inte ser det särskilt mycket bättre ut på andra Örebroscener. Till Frimis kommer Weeping Willows, Hoffmaestro och Looptroop rockers, Pistvakt, metalbandet Soulfly (fyra snubbar) och folksångaren Gregory Alan. Men allra första har de en helmanlig hip hop-festival redan nu på fredag.

Nya scenen Stå besöktes under maj av Olle Unenge, Richard Lindgren, Stiko Per Larsson och Anders F Rönnblom. Den här onsdagen ställer sig visserligen Årets Ninja, aka Julia Mansnérus-Lund, på Stås scen. Men bland sommarens övriga bokningar, Dennis Kalla och Jens Hult, blir hon the odd one out.

På Strömpis huserar allsångsledaren Magnus Sjögren med sin gitarr under sommaren fram till 17 augusti då krogen ställer Thomas Stenström på scenen.

Plura kommer till spelgården i Wadköping.

En första anblick på banden som ska spela på den nya mellanstora musikscenen på Watt är nästan uteslutande manlig. Och nya Innergården på Slottsgatan har skaffat ett helmanligt husband.

Efter att ha skannat hela musikscenen sommaren 2019 i Örebro går guldstjärnan till just Stadsträdgården som nästan på egen hand står för sommarens kvinnliga bokningar, förutom Carola har de även stora artistnamn som Lisa Ekdahl, Little Jinder och Linnea Henriksson på sin scen. Förstås ihop med männen; Chris Kläfford, Tomas Andersson Wij, Mauro Scocco och Pontus & amerikanarna.

Tjo i Tjögsta har också lyckats med en 50/50-scen, även om de bara har bokat två artister – Moneybrother och Jill Johnson.

Jag tar hjälp av prästen, konstnären och satirtecknaren Kent Wisti och lånar hans visdomsord efter att Nobelpristagarna 2017 presenterats, utan en enda kvinna i samlingen:

”Skärpning tjejer!”